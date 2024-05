Estos son los problemas de las comunidades en La Mojana afectadas por las inundaciones

En la Cámara de Comercio de Sincelejo se realizó una reunión entre habitantes de La Mojana y la Defensoría del Pueblo para buscar soluciones respecto a la emergencia que se presenta en el sector debido a una ruptura en la barrera del dique que se avanzaba en el sector de Caregato en San Jacinto, Bolívar.

Las comunidades de La Mojana temen que esta emergencia, que comenzó el lunes, sea peor a la que sucedió allí mismo en 2021 por el crecimiento del caudal del río Cauca, misma fuente hídrica que genera la emergencia este 2024.

Lo que dicen los voceros de las comunidades afectadas de La Mojana

La Mojana es una región del Caribe colombiano que comprende 11 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

De hecho en San Jacinto del Cauca hay por lo menos 250.000 personas en alto riesgo porque la fuerza de la corriente sigue en aumento. Se prevé que el municipio de Ayapel, en el departamento de Córdoba, sea uno de los más afectados.

Según Camilo Daza, vocero de la comunidad damnificada en Ayapel, Córdoba afirma que la sedimentación que está llegando a la ciénaga es una nunca antes vista y que “esta vez las aguas llegaron con mucha más fuerza que el 27 de agosto de 2021”, aseguró.

Además, Ángel Barreto, líder social de San Marcos, Sucre dice que no se han dado con suficiente velocidad las ayudas para enfrentar la contingencia. “Nos preocupa porque los albergues no se han hecho nos preocupa mucho porque la situación no ha mejorado en el territorio”, asegura.

Por su parte, José Marrugo, vocero de Caimito, Sucre asegura que el desbordamiento del río Cauca ya está generando problemas y riesgos para la comunidad que ha tenido que desplazarse de sus lugares de vivienda.

“Las personas que están viviendo en la parte baja donde cruza el río y se está inundando [por eso] están saliendo a ocupar la carretera”, anunció Marrugo.

Los campesinos de La Mojana aseguran que habían advertido los peligros en el dique de Caregato

Según la información que han entregado las autoridades, son cerca de 35.000 hectáreas de cultivos de arroz inundadas debido a la creciente del río Cauca, la mayoría son de arroz. Además, varios campesinos han perdido animales de cría y ganado.

Además, según aseguran los campesinos, ellos habían advertido a las autoridades sobre el peligro de una nueva emergencia por la creciente del río Cauca.

“Ellos no nos tomaron en cuenta. Ellos nunca tomaron en cuenta al campesino que tiene años viviendo aquí, que sabe cómo es este río, ellos no son de aquí, ellos no saben cómo esto se maneja”, aseguró María Finol, una de las campesinas afectadas.

De igual forma piden al presidente Petro y a la UNGRD que atiendan la emergencia.