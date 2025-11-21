Videos revelan la crudeza de los violentos robos de vehículos en Bogotá: minuto a minuto

La inseguridad en Bogotá quedó en evidencia tras la difusión de videos de cámaras de seguridad que muestran el momento exacto de violentos robos de vehículos en plena luz del día.

En la localidad de Suba, un video capturó el momento en que tres delincuentes atacaron un vehículo en movimiento en el que iban varios niños.

"A los delincuentes no les importan si hay niños. Los intimidaron, los asustaron como si fuera un trámite, con total impunidad, con total desprecio por la propiedad de la gente", señalaron testigos del hecho.

Los tres hombres se abalanzaron sobre el vehículo hasta quitarles las pertenencias de los ocupantes. Las autoridades confirmaron que por este hecho no hubo denuncia.

Violento robo en Engativá: así recrudece la inseguridad en Bogotá

La situación de inseguridad en la localidad de Engativá es delicada. Los ladrones seleccionan a sus víctimas entre los barrios, los cierran con otros vehículos y los abordan a las salidas de sus viviendas.

Con armas los hacen descender y en segundos cometen el robo del automotor.

Recientemente, una periodista denunció a través de sus redes sociales que fue víctima del robo de su camioneta en el barrio Normandía, en la misma localidad.

Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio de Normandía, Bogotá. Esta ciudad es invivible, el susto fue monumental. Han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad, señor alcalde. Ayúdeme a recuperarla”, dijo en su denuncia pública.

¿Menos robos, pero más violentos en Bogotá?

A pesar de la percepción de inseguridad, las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en este tipo de delitos. A la fecha se han denunciado 7.221 robos de vehículos en Bogotá, lo que representa 2.297 casos menos que en el mismo periodo del año pasado, evidenciando una reducción significativa en las estadísticas delictivas de la capital colombiana.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de estos hechos violentos.