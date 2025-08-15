Juliana Guerrero llega oficialmente como viceministra de Juventudes

La hoja de vida de Juliana Guerrero fue publicada en los listados oficiales de la Presidencia de la República como la nueva viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Guerrero se desempeñaba como jefe de despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti, y llegará en reemplazo de Pablo Mateo Zabala Vargas. La funcionaria será la encargada de liderar Jóvenes en Paz, uno de los programas del Gobierno Petro.

Actualmente, la joven de 23 años oriunda de Codazzi, Cesar, enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría por presunto uso indebido de recursos públicos.

La funcionaria habría utilizado de manera indebida un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para un viaje sin relación con sus funciones oficiales en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

Según la denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, el 19 de junio de 2025 la funcionaria viajó junto con su hermana Verónica y otras personas desde Santa Marta con destino a Valledupar a bordo de un avión policial matrícula PNC-0242.

Al día siguiente abordó un helicóptero Bell 212 con destino a Aguachica y aterrizó en un batallón militar. Cuando se hizo público el uso de las aeronaves, el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijeron que se trataba de una misión secreta de seguridad nacional.