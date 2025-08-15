CANAL RCN
Colombia

Juliana Guerrero llega oficialmente como viceministra de Juventudes

La funcionaria es investigada por el presunto uso de aeronaves para asuntos personales.

Foto: Ministerio de la Igualdad

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
04:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La hoja de vida de Juliana Guerrero fue publicada en los listados oficiales de la Presidencia de la República como la nueva viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Guerrero se desempeñaba como jefe de despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti, y llegará en reemplazo de Pablo Mateo Zabala Vargas. La funcionaria será la encargada de liderar Jóvenes en Paz, uno de los programas del Gobierno Petro.

Las respuestas de Francia Márquez
RELACIONADO

Las respuestas de Francia Márquez

La investigación abierta por el presunto uso indebido de aeronaves oficiales

Actualmente, la joven de 23 años oriunda de Codazzi, Cesar, enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría por presunto uso indebido de recursos públicos.

La funcionaria habría utilizado de manera indebida un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para un viaje sin relación con sus funciones oficiales en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

Exclusivo | Documentos revelan el paradero del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González
RELACIONADO

Exclusivo | Documentos revelan el paradero del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González

Según la denuncia del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, el 19 de junio de 2025 la funcionaria viajó junto con su hermana Verónica y otras personas desde Santa Marta con destino a Valledupar a bordo de un avión policial matrícula PNC-0242.

Al día siguiente abordó un helicóptero Bell 212 con destino a Aguachica y aterrizó en un batallón militar. Cuando se hizo público el uso de las aeronaves, el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijeron que se trataba de una misión secreta de seguridad nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Banda criminal de Venezuela intentó incursionar en Antioquia con tres miembros

Accidente aéreo

Avión ultraliviano se desplomó en medio de un parque de Medellín

Gustavo Petro

Alfredo Saade sale de la Casa de Nariño y se desempeñará como embajador en Brasil

Otras Noticias

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán ya pasó por el quirófano: este es su estado de salud tras el accidente que sufrió

Rigoberto Urán tuvo un accidente en su casa y se fracturó la clavícula. Esto es lo que se sabe de su estado.

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

La reciente reforma laboral introduce cambios en Colombia.

Viral

VIDEO I Blessd se va en contra de guardia que bajó a un fan de la tarima durante su show

Argentina

Al menos 87 muertos se registran en Argentina por el uso de fentanilo contaminado en clínicas y hospitales

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol