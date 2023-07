Efectúan las primeras capturas por el crimen de Leidy Vidal, pero se avecinaba otra tragedia

Leidy Vidal fue encontrada sin vida el 4 de abril de 2017 con señales de ahorcamiento, sin embargo, para su familia y amigos era impensable que esta joven, madre de un niño de 5 años, se hubiera suicidado.

Su mejor amiga fue una de las primeras personas que presenció la escena. “Tenía marcas en el cuello, muchas marcas”, y detalló que una de ellas correspondía a una hebilla; además de tener la boca “reventada”, ya que usaba brackets.

Fueron varias las evidencias que hicieron dudar a las autoridades.

“Fue una escena puesta. El hermano en la entrevista dice que este sujeto saca a su hijo y su cuñado para sacar su tractocamión, él la ve acostada en la cama y empiezan los interrogantes”, dijo el investigador Jonathan Paz.

Desde la Fiscalía reforzaron dicha hipótesis al señalar que se “generó toda una coartada”.

“Presentó una escena de suicidio y que Leidy se ahorcó, pero todas las evidencias indicaban una contradicción absoluta”, apuntó.

Otro elemento que los hacia dudar de la versión del suicidio es que la noche anterior a la muerte de Leidy, ella discutió, aparentemente, de manera violenta con Fabián, su pareja.

“Comenzó a golpearla, la tenía como ahorcada. Cuando ella pasó a mi casa me decía: ‘Ingrid, me duele el cuello’. Y él con el teléfono de ella le pegó en la mano y le hizo un morado”. Su amiga relata que aquel día Leidy salió gritando a pedir ayuda, por lo que decidió llamar a la Policía, sin embargo, Fabián solo habría recibido una advertencia.

No obstante, fueron esos mismos uniformados quienes al otro día se encontraron con la lamentable escena.

¿La muerte de Leidy se pudo evitar? La confesión de su hermana

“Tres días antes de morir ella puso la denuncia, pero no pasó nada”, reveló su hermana. En este proceso Leidy fue a interponer las correspondientes denuncias y pidió protección para ella y su hijo.

Con la evidencia recolectada en la escena del crimen, la Fiscalía tenía claro que no se trató de un suicidio.

“Hay una soga y una claraboya cuya altura no permitía un ahorcamiento. La víctima fue encontrada de rodillas descolgada y esa postura no es un ahorcamiento”, explicó Sandra Eugenia González, de la Fiscalía General de la Nación.

El precedente de que Leidy venía siendo víctima de maltrato sirvió dentro del proceso como material probatorio. Además, el dictamen de Medicina Legal reforzó la teoría.

La Fiscalía detalló que la joven presentaba un trauma craneoencefálico como consecuencia de un golpe; “sufrió sofocación y quedaron evidencias en sus labios”. Así las cosas, Leidy fu estrangulada con un lazo, lo que le provocó finalmente la muerte.

Ante estos contundentes hallazgos la Fiscalía ordenó la captura de Fabián, quien sería entonces el principal sospechoso por el feminicidio de Leidy Vidal.

El hombre fue detenido en Cali el 8 de enero de 2018, ocho meses después del crimen.

La muerte de Leidy “afectó mucho” a su papá: “era su niña”

El día que asesinaron a Leidy, el 4 de abril de 2017, algo se rompió en Franklin Vidal, su papá.

“A él le afecto mucho, era su niña, veía por los ojos de ella. Él se volvió loco; yo soy mamá, a mí me le pasa eso a mi hijo y me vuelvo loca. Lloraba todo el tiempo, decía que si lo veía lo mataba”, recordó la amiga.

Cuenta su propia hija cómo el dolor de perder a Leidy transformó el corazón de su papá.

“Duro, un momento duro. Se nos fue la vida con ella, la alegría, nada volvió a ser igual. Él no volvió a ser el mismo, muy callado, aburrido, no le encontraba sentido a nada. Ya no había magia”.

Pero lo que definitivamente derrumbó al papá de Leidy fue la inoperancia del sistema judicial, mientras él lloraba a su niña, el presunto responsable quedó en libertad.

Sin que nadie pudiera intuirlo, ese día se rompió su corazón... Otra tragedia estaba por llegar.