Ministro del Interior designado anuncia ofensiva militar e institucional en 11 municipios del Catatumbo tras empalme regional

En la mañana de este miércoles, el presidente electo Abelardo de la Espriella llegó a Cúcuta acompañado por sus ministros designados de Interior, Rodrigo Lara; de Defensa, Jorge Mora; y de Hacienda, Miguel Gómez.

RELACIONADO Abelardo de la Espriella llega a Norte de Santander con ministros designados para iniciar empalme en las regiones

El encuentro se realizó en la Gobernación de Norte de Santander como parte del primer empalme regional, un espacio de transición en el que se abordaron temas de seguridad y desarrollo para el departamento.

Priorización en 11 municipios del Catatumbo

Tras la reunión, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, anunció la “priorización de los 11 municipios del Catatumbo” y explicó que su cartera será la encargada de crear un sistema de gestión territorial.

RELACIONADO Revelan los lugares donde Abelardo de la Espriella podría posesionarse como presidente

“Yo como ministro del Interior soy el responsable de coordinar todas las entidades del Estado y de trabajar de la mano con el Ministerio de Defensa porque va a haber una ofensiva militar en contra de las organizaciones delincuenciales”, señaló.

Lara enfatizó que la acción estatal debe ir acompañada de desarrollo económico: “A donde va la fuerza pública, va de la mano el Estado colombiano. Entre más comercio, más actividad económica y más formalización”.

RELACIONADO Policía rechaza asesinato de un bebé de 10 meses en medio de un hurto en Cúcuta

Seguridad urbana en Cúcuta

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, manifestó que solicitará al presidente electo que la ciudad sea incluida en el decreto de bloques de seguridad urbana, en el que ya figuran Bogotá, Cali y Medellín.

De la Espriella, al cierre del encuentro, subrayó que Norte de Santander es el primer departamento que recorrerá en su gira nacional. “En cada territorio escucharé a las comunidades, conoceré de primera mano sus realidades y trabajaré junto a la gente para tomar las decisiones que cada región necesita”, afirmó en X.