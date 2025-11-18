CANAL RCN
Colombia Video

Las posibilidades que hay sobre la mesa para la financiación del Tren de Cercanías en Valle

El Tren de Cercanías es uno de los proyectos más ambiciosos en materia de movilidad para el Valle del Cauca.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
08:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sin duda alguna, uno de los proyectos ferroviarios a los que le apuesta el Valle es el Tren de Cercanías. Aparte de ser ambicioso, busca marcar un hito en el que más de un millón de personas se vean beneficiadas.

Negativa del Gobierno Petro retrasará la construcción del Tren de Cercanías por lo menos un año
RELACIONADO

Negativa del Gobierno Petro retrasará la construcción del Tren de Cercanías por lo menos un año

Este tren será 100% eléctrico y tendrá una conexión entre Cali y Jamundí. Hace pocas semanas, el Concejo de la ciudad garantizó los aportes de la ciudad para el proyecto por 1.7 billones de pesos.

Tren de Cercanías beneficiará a un millón de personas y generará miles de empleos

Aparte de los beneficios en la movilidad, se prevé que entre 6.000 y 14.000 empleos podrían generarse durante la primera fase. La inversión total del tren alcanza los 12 billones de pesos.

Frente al ahorro ambiental, la proyección apunta que evitará la emisión de miles de toneladas de dióxido de carbono. La primera fase, aquella que tendrá la conexión de Cali con Jamundí, contempla 23.6 kilómetros y 21 estaciones.

“Nos vuelven a castigar, quién sabe por qué”: alcalde de Cali por negativa del Gobierno para financiar el Tren de Cercanías
RELACIONADO

“Nos vuelven a castigar, quién sabe por qué”: alcalde de Cali por negativa del Gobierno para financiar el Tren de Cercanías

Sin embargo, hubo un aspecto negativo. De acuerdo con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, el Gobierno no otorgó el aval para la financiación. El plazo era hasta el 7 de noviembre.

Cabe mencionar que la propia Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) le pidió al Gobierno que tuviera en cuenta el tren como una obra nacional.

Las estrategias de financiación: ¿Cuáles son?

Dilian Francisco Toro, gobernadora del departamento, entregó detalles sobre los avances de las estrategias de financiación. Se tiene sobre la mesa la posibilidad de tener apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea.

“En esas opciones que tenemos, se está haciendo el estudio para poder que la FDN nos diga por tramos cómo lo podríamos hacer, cómo buscar una APP (alianza público – privada), siempre con el acompañamiento del Banco Mundial, del BID, de la banca multilateral para que haya transparencia. En eso estamos y el 25 (de noviembre) tendremos reuniones”, precisó la mandataria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Ojo: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025! Esto se reveló

Acoso Sexual

MinDeporte se pronunció ante las graves denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide al MinEducación aclarar cómo va la investigación contra universidad que tituló a Juliana Guerrero

Otras Noticias

Finanzas personales

Colombianos tendrían drástico cambio con SIM Cards: de esto se trata

Presentaron un proyecto de ley que propone modificar los mecanismos de identificación en la telefonía móvil.

Cristiano Ronaldo

En fotos: Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump, un encuentro histórico

Cristiano Ronaldo visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y las fotos le dan la vuelta al mundo.

Donald Trump

¿Qué esperar de un posible diálogo entre Maduro y Trump?

Redes sociales

La Liendra explotó ante las críticas a su documental sobre la tragedia de Armero

Cuidado personal

Los beneficios del hábito diario de consumir aguacate para la salud