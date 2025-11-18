Las posibilidades que hay sobre la mesa para la financiación del Tren de Cercanías en Valle

Sin duda alguna, uno de los proyectos ferroviarios a los que le apuesta el Valle es el Tren de Cercanías. Aparte de ser ambicioso, busca marcar un hito en el que más de un millón de personas se vean beneficiadas.

Este tren será 100% eléctrico y tendrá una conexión entre Cali y Jamundí. Hace pocas semanas, el Concejo de la ciudad garantizó los aportes de la ciudad para el proyecto por 1.7 billones de pesos.

Tren de Cercanías beneficiará a un millón de personas y generará miles de empleos

Aparte de los beneficios en la movilidad, se prevé que entre 6.000 y 14.000 empleos podrían generarse durante la primera fase. La inversión total del tren alcanza los 12 billones de pesos.

Frente al ahorro ambiental, la proyección apunta que evitará la emisión de miles de toneladas de dióxido de carbono. La primera fase, aquella que tendrá la conexión de Cali con Jamundí, contempla 23.6 kilómetros y 21 estaciones.

Sin embargo, hubo un aspecto negativo. De acuerdo con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, el Gobierno no otorgó el aval para la financiación. El plazo era hasta el 7 de noviembre.

Cabe mencionar que la propia Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) le pidió al Gobierno que tuviera en cuenta el tren como una obra nacional.

Las estrategias de financiación: ¿Cuáles son?

Dilian Francisco Toro, gobernadora del departamento, entregó detalles sobre los avances de las estrategias de financiación. Se tiene sobre la mesa la posibilidad de tener apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea.

“En esas opciones que tenemos, se está haciendo el estudio para poder que la FDN nos diga por tramos cómo lo podríamos hacer, cómo buscar una APP (alianza público – privada), siempre con el acompañamiento del Banco Mundial, del BID, de la banca multilateral para que haya transparencia. En eso estamos y el 25 (de noviembre) tendremos reuniones”, precisó la mandataria.