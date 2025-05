Las pruebas de la corte contra Iván Name y Andrés Calle por corrupción en la UNGRD

Mientras el departamento de La Guajira enfrentaba una grave crisis por no tener agua potable, en la Unidad de Gestión del Riesgo se planeaba uno de los peores entramados de corrupción en Colombia, que empezaba con ‘el cónclave’. La determinación era sacar millonarios recursos a través de esa entidad para dos fichas claves: el entonces presidente del Senado Iván Name y el presidente de la Cámara Andrés Calle, esto buscando aprobar las reformas del Gobierno Nacional.

“Una orden que se recibió, que se transmitió, pero en el mes de noviembre yo lo califico que se convirtió en un cónclave de directivos, algunos ministros”, aseguró Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en entrevista con Noticias RCN el 26 de mayo de 2024.

El 21 de septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño se haría convenido el inicio del plan criminal, como lo determinó la Fiscalía que tiene todos los componentes, dinero, altos funcionarios y poblaciones afectadas.

Una ficha clave es Sandra Ortiz, la exalta consejera para las regiones de la Presidencia.

“Ella es la que me escribe temprano, ¿por qué? Porque el día anterior, o sea, el 12 de octubre, habíamos quedado que al otro día, 13 de octubre, le hacían entrega a los otros 1.500 millones de pesos para completar los 3.000 millones de pesos”, afirmó Sneyder Pinilla, exsudirector de Manejo Desastres de la UNGRD, en una de sus declaraciones.

Además, reveló que Sandra Ortiz tenía urgencia en la entrega del dinero para llevárselo a Name: “ella me escribe y ella lo borra, ahí lo que me estaba diciendo era que la tenían presionada por la plata”.

En el caso de los congresistas Andrés Calle, según lo dicho por Pinilla, en Montería le habría entregado 1.000 millones de pesos en su apartamento y lo reafirmó antes de declararlo en la Corte Suprema.

El 7 de mayo de 2024, Calle le respondió a una cámara de Noticias RCN “Estamos ante la peor infamia y pues lo sabrá la verdad y la justicia así lo reconocerá”.

¿Qué viene ahora en el caso contra Iván Name y Andrés Calle?

El abogado de Sneyder Pinilla se pronunció tras la decisión de la Corte. “Que esta decisión no es producto de conjeturas ni de sospechas, sino de pruebas contundentes que entregaron las personas que decidieron cooperar con la justicia. El primero de ellos, el señor Sneyder Pinilla”.

RELACIONADO Andrés Calle fue capturado por el CTI tras orden de la Corte Suprema

Iván Name y Andrés Calle serán presentados ante la sala de instrucción de la Corte Suprema, la que ordenó su detención, posteriormente los dejarán a disposición del Inpec para que determine en qué lugar de reclusión van a ser privados de su libertad. En este caso no procede una casa por cárcel.

Los expresidentes de Senado y Cámara deberán demostrar su inocencia desde un centro carcelario. Mientras la Corte Suprema empieza una nueva etapa donde deberá acusarlos formalmente y llevarlos a juicio.