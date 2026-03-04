Estas han sido todas las operaciones y bombardeos contra ‘Iván Mordisco’

Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’, es quizás el hombre más buscado en el país. Es el máximo cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Bajo su comandancia, el grupo armado ha extendido su accionar en los últimos años. ‘Mordisco’ es responsable de numerosos crímenes relacionados con secuestros, masacres, reclutamiento de menores, hostigamientos, ataques contra la fuerza pública, entre otros.

Su pareja fue abatida en reciente bombardeo

Hay una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Otros peligrosos cabecillas que están a su nivel son ‘Iván Márquez’ (de la Segunda Marquetalia) y ‘Calarcá Córdoba’. Justamente con este último, tuvo diferencias y hoy están en conflicto.

Hace pocos días, hubo un bombardeo en Vaupés con el que se sospechó sobre su muerte. Sin embargo, no hubo registros entre los siete fallecidos. Aunque sí estuvo su pareja, alias Lorena.

Son varios los bombardeos y operaciones en los que se ha buscado darle la estocada final.

Se recuerda, por ejemplo, cuando en 2022, el ministro de Defensa de aquel entonces, Diego Molano, había informado que ‘Mordisco’ había muerto en Caquetá junto a otros nueve disidentes.

Millonaria recompensa por ‘Mordisco’

No obstante, reapareció a los pocos meses, concretamente en abril de 2023. Lo vieron en un evento donde también estuvo ‘Calarcá’. Esto, antes de que se dividieran las disidencias.

Un año después, el rumor volvió a circular a nivel nacional. Empero, con el paso de los meses, se han dado golpes contundentes que se cree han ayudado a cerrarle el camino. Esto, gracias a abatir a disidentes de su círculo más cercano.

La FM precisó que en el Gobierno Petro, ha habido 12 operaciones clave contra las disidencias de este cabecilla. Ha habido bombardeos en Cauca, Caquetá, Antioquia, Amazonas, Arauca, Guaviare y Vaupés.

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