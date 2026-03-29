'Iván Mordisco' no murió en los combates de Vaupés: Medicina Legal confirmó las identidades de los abatidos

En horas de la mañana de este domingo 29 de marzo, a través de un comunicado, Medicina Legal confirmó las identidades de cuatro de los cuerpos (dos de ellos masculinos) que fueron abatidos en los combates de la minuciosa operación militar que adelantaron las autoridades en Vaupés.

De acuerdo con el estudio forense realizado a los cuerpos, 'Iván Mordisco' no está entre los fallecidos.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que se culminaron los estudios forenses de los seis (6) cuerpos que ingresaron ayer 28 de marzo a las 2 a. m., 4 mujeres y 2 hombres, procedentes de San José del Guaviare y relacionados con operaciones de la Fuerza Pública adelantadas en Amazonas y Guaviare.

¿Quiénes son los muertos del operativo militar en Vaupés?

El informe de Medicina Legal señala que de los seis cuerpos ingresados para el respectivo análisis de identidad están cuatro personas de sexo femenino y dos masculinos, entre los cuales se descartara el de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

Los análisis de identificación plena fueron adelantados por tres equipos interdisciplinarios bajo protocolos técnico-científicos, quienes confirmaron a través de estudios dactiloscópicos que los cuerpos pertenecen a:

Orozco Viscue Ehisen Camilo (19 años)

Valencia Claudia Yaneth (26 años)

González Cordoba Angelin Andrea (18 años)

Rincon Becerra Yeiferson José (24 años)

¿Alias Lorena, la pareja de ‘Iván Mordisco’ está entre los muertos de Vaupés?

El instituto de medicina forense explicó que todavía faltan dos cuerpos femeninos por analizar porque “no pudieron ser identificados por huellas dactilares”.

La información que se conoce hasta el momento es que entre las dos mujeres identificadas hasta el momento no estaría alias Lorena, señalada como la mano derecha y pareja del sanguinario cabecilla del EMC – Farc.

Asimismo, Medicina Legal, informó que está “atento a recibir a los familiares para el proceso de entrega de los cuerpos y continuar las labores de identificación, con todo el rigor técnico, de los cuerpos femeninos”.