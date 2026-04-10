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Continúan las restricciones operativas en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por bloqueos

La situación mantiene en alerta a las aerolíneas y a los viajeros que tenían previsto volar desde Bucaramanga.

Aeropuerto Palonegro
Foto: ANI

Noticias RCN

abril 10 de 2026
09:13 a. m.
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La Aeronáutica Civil de Colombia informó este viernes 10 de abril que el Aeropuerto Internacional Palonegro enfrenta “restricciones significativas en su operación” debido a los bloqueos viales y alteraciones de orden público en la vía que conecta el municipio de Girón con la terminal aérea.

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Según el comunicado oficial, los controladores de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos y trabajadores logísticos “se ha visto imposibilitado para acceder a sus puestos de trabajo”, lo que obligó a que el aeropuerto opere bajo la modalidad de aeropuerto no controlado, una condición técnica que implica la aplicación de protocolos especiales de seguridad y puede generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos.

Gobernación dispone helicópteros para transportar controladores

A través de su cuenta de X, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, indicó que han "dispuesto el helicóptero al servicio de la Gobernación para transportar a los controladores aéreos y restablecer la operación del aeropuerto".

El mandatario también hizo un llamado al Gobierno Nacional para "atender las inquietudes de las comunidades con respecto al desmesurado aumento de los avalúos catastrales" y agregó que "son muchos los empresarios y ciudadanos afectados por esta situación".

Aerocivil pide verificar itinerarios antes de desplazarse

Ante la contingencia, la autoridad aeronáutica hizo un llamado urgente a los pasajeros para que “establezcan contacto inmediato con su aerolínea” y verifiquen el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

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También recomendó consultar las aplicaciones móviles y canales oficiales de las compañías aéreas para recibir actualizaciones en tiempo real.

La Aerocivil advirtió que las restricciones en las vías de acceso podrían afectar los tiempos de desplazamiento, por lo que pidió extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.

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Coordinación con autoridades locales

El organismo reiteró que su prioridad es “salvaguardar la integridad de los pasajeros y la seguridad de las operaciones”. En coordinación con las autoridades locales, se adelantan gestiones para facilitar el ingreso del personal y normalizar los servicios de navegación aérea a la mayor brevedad posible.

La situación mantiene en alerta a las aerolíneas y a los viajeros que tenían previsto volar desde Bucaramanga durante la jornada.

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