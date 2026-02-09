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Las cogieron en el aeropuerto con una armadura de cocaína en forma de fajas cinturilla

Dos mujeres llevaban adheridos a su cuerpo 5,6 kilos de cocaína ocultos en fajas. Cayeron en el aeropuerto de Medellín y viajaban a Madrid.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
12:00 p. m.
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La Policía Nacional frustró el envío de más de 5,6 kilos de clorhidrato de cocaína hacia Madrid, España, tras capturar a dos mujeres colombianas en el aeropuerto internacional José María Córdoba de Rionegro, que sirve a Medellín y el departamento de Antioquia.

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Las mujeres intentaban sacar del país la sustancia ilícita oculta en fajas adheridas a su abdomen.

Según las autoridades, las capturadas caminaban con aparente tranquilidad, sin imaginar que la tecnología del aeropuerto revelaría su intento de tráfico internacional de estupefacientes.

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¿Cómo descubrieron a dos mujeres con fajas de cocaína?

El operativo de la Policía Antinarcóticos se desarrolló cuando las dos mujeres se disponían a abordar su vuelo con destino a Madrid.

Los monitores del body scan instalado en el terminal aéreo detectaron anomalías en la zona del abdomen de ambas viajeras.

Las imágenes revelaron que bajo la ropa llevaban diez paquetes de droga adheridos al cuerpo mediante fajas.

La cocaína incautada estaba dividida en diez paquetes que las mujeres llevaban ocultos cerca del abdomen, adheridos mediante fajas diseñadas para este propósito.

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De acuerdo con el director de la Policía Antinarcóticos, el brigadier general, William Castaño, con esta incautación, las autoridades evitaron la circulación de aproximadamente 14.170 dosis de cocaína en mercados internacionales, específicamente en España, donde este tipo de sustancia alcanza valores considerablemente superiores a los del mercado local.

La operación representa un golpe a las finanzas de las redes de narcotráfico que utilizan a ciudadanos como correos humanos.

Las dos mujeres colombianas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes determinarán su situación jurídica por el presunto delito de tráfico de estupefacientes.

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