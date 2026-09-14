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Federico Gutiérrez pide que el caso de los hermanos Quintero se investigue como un macrocaso

Distintas voces coinciden en unificar las investigaciones por presunta red criminal que operaba desde alcaldía paralela.

Yhonay Díaz

septiembre 14 de 2026
01:14 p. m.
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La presunta red de corrupción liderada por los hermanos Daniel y Miguel Quintero en la Alcaldía de Medellín debería investigarse como un macrocaso de crimen organizado, coinciden distintas voces.

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La estructura criminal habría desviado recursos superiores a $1 billón a través de la alcaldía paralela que operaba al margen de las instituciones oficiales.

Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, explicó que "estamos tal vez en una de las estructuras criminales más grandes que se han infiltrado en la democracia".

Según Henao, la red no solo montó una alcaldía paralela, sino que estableció un sistema de comisiones que superaban el 15% en contratos públicos.

Acá lo de los hermanos Moreno se quedó en un juego de niños comparado con esta red delincuencial que no gobernó Medellín, se robó a Medellín.

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Federico Gutiérrez comparó presunta red criminal de los hermanos Quintero con un GDO

Los chats revelados por la Policía Judicial y que obran en poder de la Fiscalía muestran cómo Miguel Quintero, identificado, al parecer, como "Mr. M", habría coordinado contrataciones desde fuera de la administración.

El representante a la Cámara Daniel Briceño indicó que "un par de hermanos, los hermanos Quintero, que son cada vez más parecidos según lo que van a revelar las investigaciones, a los hermanos Moreno, pues manejaron toda una red".

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la administración ha entregado 666 hallazgos de corrupción que han resultado en 59 personas imputadas.

Lo importante sería que manejen esto como un gran macrocaso entendiendo que esto tenía una línea de mando.

Al mismo tiempo, Gutiérrez comparó la estructura con un grupo de delincuencia organizado (GDO) denominado "Los Hermanitos".

Estos fueron los graves señalamientos que hizo la Fiscalía contra Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero
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¿Por qué piden que se investigue a los hermanos Quintero como un macrocaso?

Las investigaciones abarcan múltiples entidades del conglomerado público de Medellín, incluyendo el Área Metropolitana, Metroparques, Bomberos de Itagüí y el programa Buen Comienzo.

Según la Fiscalía, Miguel Quintero habría apropiado inicialmente $2.500 millones en contratos de bomberos, pero el monto total del desfalco superaría el billón de pesos.

El alcalde Gutiérrez hizo un llamado a la justicia para no dilatar las diligencias judiciales contra los hermanos Quintero y propone que se manejen todas las investigaciones como un macrocaso y no como hechos aislados.

Las conexiones de la red se extenderían hasta Ecopetrol, donde funcionarios de la alcaldía de Quintero habrían ocupado cargos durante la presidencia de Ricardo Roa.

Federico Gutiérrez entregó al FBI pruebas de presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero
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