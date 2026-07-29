Tras aceptar ‘chuzadas’ al celular de Marelbys Meza, otorgan principio de oportunidad al capitán Óscar Mojica

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que en medio del proceso por las presuntas interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, otorgó un principio de oportunidad al capitán de la Policía Óscar Leonardo Mojica, quien colaborara con la justicia.

El uniformado aceptó que violó ilícitamente las comunicaciones de Marelbys Meza, entregando información que podría ser determinante en el caso.

La decisión suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, Mojica se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales relacionados con el caso que afectó a la exempleada de la exjefe de gabinete.

Avalan principio de oportunidad a policía que falsificó informes para ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía al capitán de la Policía, Óscar Leandro Mojica Cordón, quien aceptó su responsabilidad en las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia.

Según estableció la Fiscalía, para la época de los hechos, el capitán Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y entregó detalles de cómo fue su participación en las ‘chuzadas’:

Presuntamente, participó en la falsificación de informes y el formato de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para obtener, de manera ilegal, órdenes de interceptación. En dichos documentos se afirmó falsamente que estas personas eran integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en la ciudad.

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‘Chuzadas’ a Marelbys Meza por presunto robo a Laura Sarabia

La investigación inició tras la denuncia del supuesto hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la vivienda de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia. En el curso de ese proceso se detectaron las irregularidades que derivaron en las interceptaciones ilegales contra su exempleada.

El caso generó un escándalo político al involucrar a funcionarios de alto nivel del gobierno y evidenciar el uso indebido de recursos de inteligencia policial para asuntos personales.

La Fiscalía ha venido investigando a otros posibles implicados en el entramado de interceptaciones ilegales.

A pesar del principio de oportunidad otorgado, el proceso penal contra Mojica Cordón continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. Estos cargos no fueron incluidos en el beneficio judicial y deberán ser resueltos en el curso normal de la justicia.