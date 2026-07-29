CANAL RCN
Colombia

Tras aceptar ‘chuzadas’ al celular de Marelbys Meza, otorgan principio de oportunidad al capitán Óscar Mojica

El capitán de la Policía Óscar Mojica, quien colabora con la justicia en el escándalo de las interceptaciones a la exempleada de Laura Sarabia logró negociar con la Fiscalía.

Tras aceptar ‘chuzadas’ al celular de Marelbys Meza, otorgan principio de oportunidad al capitán Óscar Mojica
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

julio 29 de 2026
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que en medio del proceso por las presuntas interceptaciones ilegales a las comunicaciones de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, otorgó un principio de oportunidad al capitán de la Policía Óscar Leonardo Mojica, quien colaborara con la justicia.

Patrullera se convierte en testigo clave de las chuzadas a Marelbys Meza, tras decisión del juez
RELACIONADO

Patrullera se convierte en testigo clave de las chuzadas a Marelbys Meza, tras decisión del juez

El uniformado aceptó que violó ilícitamente las comunicaciones de Marelbys Meza, entregando información que podría ser determinante en el caso.

La decisión suspende parcialmente la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones durante 12 meses. A cambio, Mojica se comprometió a rendir testimonio en otros procesos penales relacionados con el caso que afectó a la exempleada de la exjefe de gabinete.

Revelan por qué el coronel Feria, implicado en el caso de Marelbys Meza, tendrá que volver a Colombia
RELACIONADO

Revelan por qué el coronel Feria, implicado en el caso de Marelbys Meza, tendrá que volver a Colombia

Avalan principio de oportunidad a policía que falsificó informes para ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

Un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía al capitán de la Policía, Óscar Leandro Mojica Cordón, quien aceptó su responsabilidad en las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza Buelvas, exempleada de Laura Sarabia.

Según estableció la Fiscalía, para la época de los hechos, el capitán Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá y entregó detalles de cómo fue su participación en las ‘chuzadas’:

Presuntamente, participó en la falsificación de informes y el formato de entrevista a fuente no formal que sirvieron de soporte para obtener, de manera ilegal, órdenes de interceptación. En dichos documentos se afirmó falsamente que estas personas eran integrantes de una organización dedicada al hurto de residencias en la ciudad.

Policía involucrado en chuzadas a Marelbys Meza aceptó responsabilidad en el caso
RELACIONADO

Policía involucrado en chuzadas a Marelbys Meza aceptó responsabilidad en el caso

‘Chuzadas’ a Marelbys Meza por presunto robo a Laura Sarabia

La investigación inició tras la denuncia del supuesto hurto de unos dólares ocurrido en enero de 2023 en la vivienda de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia. En el curso de ese proceso se detectaron las irregularidades que derivaron en las interceptaciones ilegales contra su exempleada.

El caso generó un escándalo político al involucrar a funcionarios de alto nivel del gobierno y evidenciar el uso indebido de recursos de inteligencia policial para asuntos personales.

La Fiscalía ha venido investigando a otros posibles implicados en el entramado de interceptaciones ilegales.

A pesar del principio de oportunidad otorgado, el proceso penal contra Mojica Cordón continúa por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. Estos cargos no fueron incluidos en el beneficio judicial y deberán ser resueltos en el curso normal de la justicia.

Procuraduría formuló pliego de cargos a seis policías por el caso de Marelbys Meza
RELACIONADO

Procuraduría formuló pliego de cargos a seis policías por el caso de Marelbys Meza

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cámara de Representantes

¿Congresistas del Pacto Histórico renunciarán a un día de sueldo por no asistir a la posesión de Abelardo?

Bogotá

VIDEO | Así operaba en Bogotá una banda que volvió las canchas de fútbol en ollas de droga

Cartagena

Motociclista embistió y mató a una adulta mayor que cruzaba la calle con ayuda de un vecino

Otras Noticias

Dólar

¿Imprevisto? Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 29 de julio de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 29 de julio de 2026.

Fútbol Profesional Colombiano

Escándalo en el FPC: pitaron insólito penal inexistente y este es el VIDEO

En la primera fase de la Copa BetPlay no se contaba con VAR para revisar la polémica.

Artistas

Kavinsky, DJ emblemático de Francia, fue encontrado sin vida en su casa: las autoridades están investigando

Turismo

Festival de Arte y Cultura 2026 en Bogotá: anuncian la quinta edición con entrada gratis

Ministerio de Salud

Colombia activa la 'Vacunatón Escolar' ante el riesgo de enfermedades prevenibles