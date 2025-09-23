Olmedo López declara ante la Corte Suprema de Justicia por escándalo de la UNGRD

En un giro significativo en el caso de corrupción que involucra a la Unidad de Gestión del Riesgo en Colombia, Olmedo López, testigo principal del entramado, rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia. López, quien se presenta como una pieza clave en la investigación, afirmó a su llegada a la sala de instrucción que aún espera un preacuerdo con la Fiscalía.

El testimonio de López se enmarca en la investigación contra la congresista Berenice Bedoya, del partido ASÍ. Según declaraciones previas de López ante la Fiscalía, Bedoya habría solicitado proyectos en la Unidad de Gestión del Riesgo a cambio de impulsar reformas del Gobierno Nacional, lo que ha desatado una serie de investigaciones y controversias en el ámbito político colombiano.

Olmedo López reafirma colaboración con la justicia

"Actué en la justicia las veces que me necesiten y sigo esperando el preacuerdo de la justicia", declaró López, reafirmando su disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

La participación de López en este proceso no se limita a la declaración actual. Se anticipa que mañana volverá a la Corte Suprema para rendir testimonio contra la congresista Marta Peralta y el senador Julio Elías Chagüi, en el expediente a cargo de la magistrada Cristina Lombana. Esta serie de declaraciones promete arrojar luz sobre la extensión del escándalo y sus posibles ramificaciones en el Congreso.

El caso captó la atención nacional, no solo por las acusaciones de corrupción en una entidad crucial como la Unidad de Gestión del Riesgo, sino también por las implicaciones políticas que conlleva. La investigación pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de asignación de proyectos y la influencia política en instituciones estatales.

A medida que se desarrolla la investigación, la opinión pública y los medios de comunicación permanecen atentos a las revelaciones que puedan surgir de estos testimonios. La transparencia en este proceso será fundamental para mantener la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia colombiano.