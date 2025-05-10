CANAL RCN
Colombia Video

Le dieron permiso en la cárcel para salir y lo capturaron planeando otro homicidio en Pereira

A un preso le fue otorgado un permiso provisional de una cárcel en Pereira que aprovecho para concretar un crimen.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
04:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticia RCN conoció la historia de un preso que pidió un permiso que le fue concedido para salir de la cárcel, tiempo que aprovechó para reunirse con un grupo de presuntos criminales y asesinar a quienes serían miembros de una banda enemiga.

El mismo privado de la libertad que gestionó el permiso habría desatado una balacera en un barrio de Pereira, donde las autoridades llegaron para controlar la situación y lograron reducir a los criminales.

La Policía confirmó que se trataba de “sujetos que estaban delinquiendo en la zona”, entre ellos, estaba el preso que había logrado un permiso del centro penitenciario.

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso
RELACIONADO

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

Capturaron a delinquiendo a preso que salió de la cárcel con permiso

Una llamada al 123 alertó sobre disparos en el sector de La Churria, en Pereira. En minutos, la policía rodeó el área y capturó en flagrancia a nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La Cordillera’.

Durante el operativo se incautaron cinco revólveres, tres pistolas y más de 60 cartuchos de diferentes calibres, así lo confirmó el coronel Miguel Camelo, comandante de la Policía de Pereira:

Gracias a la reacción policial se logra la captura de estos sujetos, quienes momentos antes había hecho unos disparos contra una vivienda de este sector.

Uno de los capturados intentó huir por la terraza de una casa. Lo sorprendente es que estaba de permiso carcelario, pagando una condena por homicidio.

Preso en Cali denunció tortura dentro de estación de Policía: lo golpearon y terminó hospitalizado
RELACIONADO

Preso en Cali denunció tortura dentro de estación de Policía: lo golpearon y terminó hospitalizado

Preso salió con permiso de la cárcel para planear otro homicidio

Según las investigaciones, el permiso habría sido utilizado para planear otro homicidio, al parecer, producto de una venganza entre bandas delincuenciales.

La Policía Nacional, desplegando toda su capacidad, continuará dándole golpes a esta estructura criminal y con toda la comunidad y las autoridades seguiremos dejándolos a disposición de la justicia.

Con este golpe, la policía de Pereira completa 289 armas ilegales incautadas este año.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía que en las próximas horas adelantará las audiencias de legalización de captura, así como imputación de cargos.

Dragoneante logró escapar de sus asesinos al salir de la cárcel de Bellavista en Antioquia
RELACIONADO

Dragoneante logró escapar de sus asesinos al salir de la cárcel de Bellavista en Antioquia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Salen a la luz los chats entre Marcela Reyes y B-King antes de su muerte

Elecciones en Colombia

Francisco Barbosa renuncia a su candidatura presidencial y pide unidad en la derecha

Inseguridad

Dragoneante logró escapar de sus asesinos al salir de la cárcel de Bellavista en Antioquia

Otras Noticias

Selección Colombia

Luis Javier Suárez sigue 'on-fire': nuevo gol en Portugal antes de unirse a la Selección Colombia

El delantero colombiano atraviesa una gran racha en Europa: ya suma seis goles en la Liga de Portugal y llega motivado a los próximos amistosos de la 'Tricolor' rumbo al Mundial 2026.

Gaza

Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros antes de las negociaciones en Egipto

El movimiento islamista busca avanzar en un acuerdo de paz con mediación de Egipto y Estados Unidos, en vísperas del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023.

La casa de los famosos

Altafulla reveló que no apoyaba económicamente a Karina García: "Respondo con otras cosas"

Finanzas personales

¿Qué estudiaron las personas más millonarias del mundo? Las carreras más frecuentes

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?