Le dieron permiso en la cárcel para salir y lo capturaron planeando otro homicidio en Pereira

Noticia RCN conoció la historia de un preso que pidió un permiso que le fue concedido para salir de la cárcel, tiempo que aprovechó para reunirse con un grupo de presuntos criminales y asesinar a quienes serían miembros de una banda enemiga.

El mismo privado de la libertad que gestionó el permiso habría desatado una balacera en un barrio de Pereira, donde las autoridades llegaron para controlar la situación y lograron reducir a los criminales.

La Policía confirmó que se trataba de “sujetos que estaban delinquiendo en la zona”, entre ellos, estaba el preso que había logrado un permiso del centro penitenciario.

Capturaron a delinquiendo a preso que salió de la cárcel con permiso

Una llamada al 123 alertó sobre disparos en el sector de La Churria, en Pereira. En minutos, la policía rodeó el área y capturó en flagrancia a nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La Cordillera’.

Durante el operativo se incautaron cinco revólveres, tres pistolas y más de 60 cartuchos de diferentes calibres, así lo confirmó el coronel Miguel Camelo, comandante de la Policía de Pereira:

Gracias a la reacción policial se logra la captura de estos sujetos, quienes momentos antes había hecho unos disparos contra una vivienda de este sector.

Uno de los capturados intentó huir por la terraza de una casa. Lo sorprendente es que estaba de permiso carcelario, pagando una condena por homicidio.

Preso salió con permiso de la cárcel para planear otro homicidio

Según las investigaciones, el permiso habría sido utilizado para planear otro homicidio, al parecer, producto de una venganza entre bandas delincuenciales.

La Policía Nacional, desplegando toda su capacidad, continuará dándole golpes a esta estructura criminal y con toda la comunidad y las autoridades seguiremos dejándolos a disposición de la justicia.

Con este golpe, la policía de Pereira completa 289 armas ilegales incautadas este año.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía que en las próximas horas adelantará las audiencias de legalización de captura, así como imputación de cargos.