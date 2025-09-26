Preso en Cali denunció tortura dentro de estación de Policía: lo golpearon y terminó hospitalizado

En Cali se conoció la denuncia de un hombre privado de la libertad que asegura haber sido torturado dentro de la estación de Policía de la Nueva Floresta.

El hecho, que salió a la luz por una alerta de la familia de la víctima, estaría relacionado con presuntas exigencias económicas que el detenido se negó a pagar.

El caso ya está en conocimiento de la Personería, que verificó la situación y confirmó que el hombre debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial por la gravedad de las lesiones.

Preso en Cali denunció tortura dentro de estación de Policía

La víctima relató con detalles lo que vivió en el interior de la estación:

Me cogieron entre varios y me golpearon, me tiraron al aire, me amarraron de una reja de los pies y de las manos, me pusieron cadenas, mire cómo tengo este pie, mire cómo tengo este otro.

El ataque habría ocurrido después de que se negara a entregar dinero a un grupo de internos que, según la versión del denunciante, controlan desde adentro la exigencia de pagos para garantizar “seguridad” entre los reclusos.

Preso está hospitalizado tras brutal golpiza en estación de Policía de Cali

La brutal golpiza terminó por dejarlo gravemente herido. El 17 de septiembre, según el registro oficial de la estación, el hombre fue remitido a un hospital y posteriormente a una clínica para recibir atención médica.

Así lo confirmó David Fernando Tello, personero delegado de la Personería de Cali:

Como agencia del Ministerio Público nos dirigimos a la estación de Policía en la cual se logró evidenciar, en el libro de salidas, que el 17 de septiembre fue remitido el paciente a un hospital y posteriormente a una clínica para que atendiera las lesiones que tiene.

El detenido completa ya nueve días hospitalizado. Su condición actual es delicada: no puede caminar por sí solo, requiere ayuda para realizar actividades básicas y padece fuertes dolores.

No puedo mover este pie, tengo que pedirle ayuda a alguien para ir al baño, tengo que pedir ayuda para bañarme, me duele mucho.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el hombre presenta problemas en la cadera y lesiones serias en el pie, lo que obligará a una intervención quirúrgica una vez lleguen los insumos requeridos.

Finalmente, la familia de la víctima, que denunció el caso ante la Personería, pide que sea trasladado de inmediato a otro centro de reclusión, argumentando que en la estación de Policía de la Nueva Floresta su vida corre peligro.