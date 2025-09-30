CANAL RCN
Colombia Video

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

Las profesoras de jardín en el que ocurrieron los hechos le dijeron a la madre de Liam que había broncoaspirado por comer mucho, pero su lonchera estaba intacta.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
09:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de Liam, un bebé de tan solo 11 meses que se encontraba bajo el cuidado de un jardín infantil en La Calera, Cundinamarca, es un misterio.

Lo que descubrió días antes la madre del bebé muerto en jardín de La Calera, Cundinamarca
RELACIONADO

Lo que descubrió días antes la madre del bebé muerto en jardín de La Calera, Cundinamarca

Las primeras versiones entregadas por el lugar de cuidado diario a la Mildred Narváez, la madre del menor, señalan que la muerte habría sido producto de una broncoaspiración por “comer mucho”.

¿Qué fue lo que le pasó al niño? ¿Cómo solamente me van a decir que el niño le pasó eso porque comió mucho?

Investigan la extraña muerte de un bebé de 11 meses en Cundinamarca: esto se sabe
RELACIONADO

Investigan la extraña muerte de un bebé de 11 meses en Cundinamarca: esto se sabe

Bebé que habría muerto por “comer mucho” tenía su lonchera completa

El bebé tenía cuatro meses asistiendo al jardín infantil y “hasta el momento todo iba fluyendo bien, pero hace como dos semanas el niño presentó un golpecito pequeñito. Yo le digo que qué le había pasado, y que supuestamente por el caminador, porque como el niño ya estaba intentando dar sus pasos que se tropezaba con el caminador y se golpeaba en la carita”, dijo la madre.

Tres días después, el bebé apareció con otra marca en el rostro que tendría la misma explicación y que no era notificada a la madre.

Dos semanas más tarde ocurrió la trágica e inexplicable noticia de su muerte en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades, puesto que hay una serie de irregularidades en la versión del jardín con lo que halló la madre en las pertenencias de su bebé:

Cuando vamos a mirar tenía su tete completo, tenía su fruta sin comer.

El hecho de que el bebé tuviera su lonchera completa pondría en duda la versión de que murió por “comer mucho”.

Desgarrador relato de la mamá del bebé que murió en Cundinamarca: “Hoy puede ser mi niño, mañana el de otra persona”
RELACIONADO

Desgarrador relato de la mamá del bebé que murió en Cundinamarca: “Hoy puede ser mi niño, mañana el de otra persona”

Cronología de la muerte de bebé en jardín de La Calera

Ayer el niño lo dejé en el jardín a las 7:36 de la mañana. El niño se me quedó llorando. Él no es así.

“A las 9:22 las profesoras envían un comunicado diciendo, "Buenos días, papito, como todos los años esta semana nombrada anteriormente se toma para recargar energías y hacer arreglo de las instalaciones", contó la madre.

A las 10 de la mañana me escribe la profesora y me llama, yo no le puedo atender porque estoy trabajando, me llama a las 10:10, le respondí a las 10:11 y le devolví la llamada, me dice: ‘Mamita, es que la profe Juli se tuvo que ir con Liam para el centro de salud por urgencias porque broncoaspiró y se puso morado’.

“Me bajé en seguida, llegué como a las 10:25. Cuando llego está la profesora Juliana ahí. Yo le digo: ¿Dónde está mi hijo?, ella me dice: ‘Está en reanimación’”, contó.

Me dice: es que broncoaspiró por comer mucho. Hay que esperar porque no me han dado respuesta más de nada. No han salido los médicos. Me fui afuera a esperar y a los tres minutos sale la doctora y me dice: 'Tienes que ser fuerte porque el niño no resistió'.

La condena que pagará madre que emborrachó y asfixió con una bolsa a su bebé de dos años
RELACIONADO

La condena que pagará madre que emborrachó y asfixió con una bolsa a su bebé de dos años

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Hostigamiento contra el Ejército dejó un militar muerto en Antioquia

El Termómetro Político

Candidaturas en movimiento: Felipe Córdoba se lanza por firmas y Clara López enfrenta dilema jurídico

Estados Unidos

Empresarios advierten riesgos para la economía del país por crisis diplomática con EE. UU.

Otras Noticias

Conciertos

¡Confirmado! Miguel Bosé regresa a Medellín en "Importante Tour": fecha y precios

Regresa Miguel Bosé a Medellín en concierto: precios, fecha y lugar para su gira "Importante Tour".

Adultos mayores

Hogares inteligentes: aliados en el bienestar y la autonomía de los adultos mayores

Los hogares inteligentes se convierten en aliados del bienestar y la autonomía de los adultos mayores. Conoce cómo estas soluciones aportan seguridad, cercanía y calidad de vida.

Filipinas

Terremoto de 6,9 en Filipinas deja al menos 26 muertos y más de 100 heridos

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de septiembre de 2025

Independiente Santa Fe

Otro golpe para Santa Fe: presidente de Cerro Porteño niega pago por Jorge Bava