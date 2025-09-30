“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

La muerte de Liam, un bebé de tan solo 11 meses que se encontraba bajo el cuidado de un jardín infantil en La Calera, Cundinamarca, es un misterio.

Las primeras versiones entregadas por el lugar de cuidado diario a la Mildred Narváez, la madre del menor, señalan que la muerte habría sido producto de una broncoaspiración por “comer mucho”.

¿Qué fue lo que le pasó al niño? ¿Cómo solamente me van a decir que el niño le pasó eso porque comió mucho?

Bebé que habría muerto por “comer mucho” tenía su lonchera completa

El bebé tenía cuatro meses asistiendo al jardín infantil y “hasta el momento todo iba fluyendo bien, pero hace como dos semanas el niño presentó un golpecito pequeñito. Yo le digo que qué le había pasado, y que supuestamente por el caminador, porque como el niño ya estaba intentando dar sus pasos que se tropezaba con el caminador y se golpeaba en la carita”, dijo la madre.

Tres días después, el bebé apareció con otra marca en el rostro que tendría la misma explicación y que no era notificada a la madre.

Dos semanas más tarde ocurrió la trágica e inexplicable noticia de su muerte en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades, puesto que hay una serie de irregularidades en la versión del jardín con lo que halló la madre en las pertenencias de su bebé:

Cuando vamos a mirar tenía su tete completo, tenía su fruta sin comer.

El hecho de que el bebé tuviera su lonchera completa pondría en duda la versión de que murió por “comer mucho”.

Cronología de la muerte de bebé en jardín de La Calera

Ayer el niño lo dejé en el jardín a las 7:36 de la mañana. El niño se me quedó llorando. Él no es así.

“A las 9:22 las profesoras envían un comunicado diciendo, "Buenos días, papito, como todos los años esta semana nombrada anteriormente se toma para recargar energías y hacer arreglo de las instalaciones", contó la madre.

A las 10 de la mañana me escribe la profesora y me llama, yo no le puedo atender porque estoy trabajando, me llama a las 10:10, le respondí a las 10:11 y le devolví la llamada, me dice: ‘Mamita, es que la profe Juli se tuvo que ir con Liam para el centro de salud por urgencias porque broncoaspiró y se puso morado’.

“Me bajé en seguida, llegué como a las 10:25. Cuando llego está la profesora Juliana ahí. Yo le digo: ¿Dónde está mi hijo?, ella me dice: ‘Está en reanimación’”, contó.

Me dice: es que broncoaspiró por comer mucho. Hay que esperar porque no me han dado respuesta más de nada. No han salido los médicos. Me fui afuera a esperar y a los tres minutos sale la doctora y me dice: 'Tienes que ser fuerte porque el niño no resistió'.