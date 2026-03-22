"Yo soy un justiciero": Santiago Botero habla sobre su polémica propuesta de "balín para los delincuentes"

A poco más de dos meses de la primera vuelta presidencial, Noticias RCN conversa con todos los candidatos que aparecerán en ese tarjetón que votarán los colombianos para elegir al próximo mandatario.

Esta vez el turno es para Santiago Botero, empresario paisa, quien además respondió las preguntas de Kevin Serquera, un joven de 22 años, exconsejero departamental de Cundinamarca.

Al principio su nombre sonaba mucho en redes sociales, pero ahora se habla del ‘outsider’ que nunca fue…

Yo soy la persona más viral en redes sociales como TikTok, manejo el 50% de la comunicación. Pero yo me siento muy contento, yo voy a ganar estas elecciones.

¿No le parece que se le fue la mano en algún momento con el cuento del balín?

No, todo lo contrario. Cuando una persona delinque, puede ser familiar, amigo, político un cura, tiene que pagar.

A mí cuando la gente me dice que la pena de muerte es como si fuera un asesino, no. Yo soy un justiciero.

¿Tiene alguna propuesta en materia social?

Yo soy más social que cualquiera, porque toda mi vida he dado mi plata para ayudar a las personas. Yo creé 35 empresas apoyando a jóvenes para que fueran emprendedores, he llevado empleados míos a estudiar a Harvard, les he ayudado a comprar casa y carro, nunca he pagado un salario mínimo.

Yo compraría un pedazo de TikTok para que Colombia sea un generador de contenido a nivel mundial, porque es la forma de poder llevar riqueza a muchas partes del país.

A Colombia le ha faltado ese gerente que piense en los accionistas, que son los colombianos.

Hoy las encuestas dicen que hay tres candidatos punteando, ¿si no pasa a la segunda vuelta, por cuál se decantaría?

Yo voy a ganar estas elecciones. La única forma para que yo no gane es que me maten y va a quedar mi fórmula vicepresidencial. La gente cree que el competidor es Cepeda, pero realmente es Petro.

¿Usted cómo mitigaría la brecha entre un joven del Chocó y uno de Bogotá?

Yo voy a apoyar mucho a los jóvenes porque ustedes son mucho más amigables con la tecnología y la generación de contenido. Eso es lo que los políticos no han aprovechado.

Una de nuestras propuestas es que cuando el Estado lleve recursos a alcaldes y gobernadores eso tenga el visto bueno de los jóvenes. Yo les voy a pagar 12 millones de pesos mensuales, para que no lo vayan a envenenar con dinero y que sigan estudiando lo que ustedes quieran.