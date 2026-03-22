CANAL RCN
Colombia Video

"Yo soy un justiciero": Santiago Botero habla sobre su polémica propuesta de "balín para los delincuentes"

El empresario y candidato a la Presidencia, Santiago Botero, habló con Noticias RCN sobre sus propuestas para los jóvenes y la particular frase del "balín".

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A poco más de dos meses de la primera vuelta presidencial, Noticias RCN conversa con todos los candidatos que aparecerán en ese tarjetón que votarán los colombianos para elegir al próximo mandatario.

Claudia López mueve sus “maquinarias” y Paloma Valencia destapa historia con Galán: así se agita la campaña
RELACIONADO

Claudia López mueve sus “maquinarias” y Paloma Valencia destapa historia con Galán: así se agita la campaña

Esta vez el turno es para Santiago Botero, empresario paisa, quien además respondió las preguntas de Kevin Serquera, un joven de 22 años, exconsejero departamental de Cundinamarca.

Al principio su nombre sonaba mucho en redes sociales, pero ahora se habla del ‘outsider’ que nunca fue…

Yo soy la persona más viral en redes sociales como TikTok, manejo el 50% de la comunicación. Pero yo me siento muy contento, yo voy a ganar estas elecciones.

¿No le parece que se le fue la mano en algún momento con el cuento del balín?

No, todo lo contrario. Cuando una persona delinque, puede ser familiar, amigo, político un cura, tiene que pagar.

A mí cuando la gente me dice que la pena de muerte es como si fuera un asesino, no. Yo soy un justiciero.

Sergio Fajardo destapa sus cartas: habla de Edna Bonilla, Paloma Valencia y sus aspiraciones
RELACIONADO

Sergio Fajardo destapa sus cartas: habla de Edna Bonilla, Paloma Valencia y sus aspiraciones

¿Tiene alguna propuesta en materia social?

Yo soy más social que cualquiera, porque toda mi vida he dado mi plata para ayudar a las personas. Yo creé 35 empresas apoyando a jóvenes para que fueran emprendedores, he llevado empleados míos a estudiar a Harvard, les he ayudado a comprar casa y carro, nunca he pagado un salario mínimo.

Yo compraría un pedazo de TikTok para que Colombia sea un generador de contenido a nivel mundial, porque es la forma de poder llevar riqueza a muchas partes del país.

A Colombia le ha faltado ese gerente que piense en los accionistas, que son los colombianos.

Hoy las encuestas dicen que hay tres candidatos punteando, ¿si no pasa a la segunda vuelta, por cuál se decantaría?

Yo voy a ganar estas elecciones. La única forma para que yo no gane es que me maten y va a quedar mi fórmula vicepresidencial. La gente cree que el competidor es Cepeda, pero realmente es Petro.

¿Usted cómo mitigaría la brecha entre un joven del Chocó y uno de Bogotá?

Yo voy a apoyar mucho a los jóvenes porque ustedes son mucho más amigables con la tecnología y la generación de contenido. Eso es lo que los políticos no han aprovechado.

Luis Gilberto Murillo en Tribuna RCN: “Colombia no puede devolverse a los ciclos de violencia inaceptables”
RELACIONADO

Luis Gilberto Murillo en Tribuna RCN: “Colombia no puede devolverse a los ciclos de violencia inaceptables”

Una de nuestras propuestas es que cuando el Estado lleve recursos a alcaldes y gobernadores eso tenga el visto bueno de los jóvenes. Yo les voy a pagar 12 millones de pesos mensuales, para que no lo vayan a envenenar con dinero y que sigan estudiando lo que ustedes quieran.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

¿Cómo volver la ayuda a los demás en una vocación y estilo de vida? La historia de Marcela Dávila

Cali

Comerciante fue asesinada en Cali y el responsable habría usado su celular para estafar a la familia

Miguel Uribe

María Claudia Tarazona asegura que el gobierno venezolano tuvo relación con magnicidio de Miguel Uribe

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

Ministerio de Transporte hace alarmante llamado por uso indebido de estos vehículos en el país

El crecimiento en la venta de estos vehículos a llevado a poner la lupa.

La casa de los famosos

Remezón en la Casa de los Famosos: una de estas tres participantes regresará a la competencia

Esta semana se conocerá cuál será la participante que retornará.

Fútbol

Luis Suárez sigue imparable en Europa: así fue su espectacular gol este fin de semana en Portugal

ONU

Colombia necesitaría 78 años para eliminar el embarazo adolescente, según la ONU

Cuba

Crisis en Cuba: la isla registra el segundo apagón en menos de una semana