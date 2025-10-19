Críticas y aciertos: Gustavo Bolívar habla sobre la consulta del Pacto Histórico, Daniel Quintero y el proyecto Petro

Gustavo Bolívar talla, incomoda a muchos; no cesan sus críticas en contra de Daniel Quintero y Roy Barreras. En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, hace un crudo análisis de lo que podría pasar con la polémica consulta del Pacto Histórico.

¿Sigue siendo candidato?

“Yo no participé en la consulta ante la posibilidad de que ganara Daniel Quintero y eso me obligara a apoyarlo, y desde luego mi coherencia me dicta que uno no puede apoyar personas sobre las que tiene dudas. Y hay muchas dudas, no solamente mías, sino de la justicia y del país sobre esa persona. Entonces preferí hacerme a un lado momentáneamente”.

¿Deja abierta la posibilidad de ser candidato?

“Sí. Estoy mirando cómo se mueve la consulta, si hay o no hay porque comprometí mi palabra con Iván Cepeda, pero necesito saber qué va pasando en adelante”.

“Descartado no está porque de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas. Necesito ver cómo se desenvuelve todo este enredo con la consulta; es una locura que nunca había pasado, en este país nunca había habido tanta incertidumbre jurídica en torno a un evento electoral como este”.

¿Qué piensa de los ‘neocamaradas’?

“No nos representan, no representan las luchas de este pueblo olvidado y las víctimas del conflicto que nosotros representamos. Simplemente están por negocios”.

¿Quiénes estarían en esa lista de los ‘neocamaradas’?

“Los hemos venido aceptando, pero nos damos cuenta que realmente su función es esa: procurar el lobby; hacer lo que los partidos tradicionales que tanto nosotros criticamos en el pasado”.

¿Roy Barreras y Armando Benedetti hacen parte de esa lista de ‘neocamaradas’?

“Claro que sí, y más. Están llegando más”.

¿Ese es el oficio de esos personajes, pero en dónde queda la coherencia del presidente Gustavo Petro que los deja estar ahí y se siente cómodo con ellos?

“El presidente en 2018 se dio cuenta que sin ellos no podía ganar. En 2018 le faltaron 2 millones de votos; recuerden que Duque sacó 10 y el presidente sacó 8. ¿Entonces qué dijo? No va a repetir lo mismo: ‘vamos a hacer un frente amplio, en ese momento se llamó Pacto Histórico, con otros sectores para defender unas banderas’ y ahí aterrizan varias personas y nosotros convencidos que estaban trabajando sobre esos cuatro ejes, pero la verdad es que lo programático e ideológico es lo que menos les importa”.

En una entrevista me dijo que el presidente le vendió el alma al diablo uniéndose con ellos

“Esa expresión de venderle el alma al diablo se debía a las reformas sociales. El presidente en su sabiduría dice: ‘si nos toca lo hacemos’, o sea transigir con el Congreso para poder aprobar esas reformas, y es lo que nos ha tocado hacer”.

Es el todo vale, más de lo mismo, la política tradicional: ¿cuál cambio?

“Una vez hice ese reclamo y me dijo: ‘es eso o las reformas’. Ahí yo le encuentro razón al presidente, en que tuvimos que transigir con el Congreso que básicamente es un órgano de extorsión”.

“De hecho hay conservadores votando por nosotros y esos mismos votaban con Duque, con Santos y con Uribe porque son empresas políticas que solamente van detrás de las entidades y eso tiene un precio”.

¿Por qué cree que el presidente Petro le camina más a gente como Daniel Quintero y Roy Barreras, los ‘neocamaradas’ que a ustedes?

“Lo de Quintero lo entendí porque él quería que la consulta no saliera tan pobre en votaciones, entonces nos dijo: ‘tenemos que abrirnos para que lleguen otras fuerzas porque si salimos con una votación muy pequeña, la lectura que puede haber del país es que Petro bajó de 11.300.000 votos a 1.000.000, y eso puede lesionarnos gravemente, entonces por eso permitimos la entrada de un personaje como este, que no era de la izquierda”.

“Entonces lo que hizo él fue dinamitarnos la consulta que veníamos haciendo tranquilamente los candidatos y candidatas del Pacto que somos de izquierda, que somos progresistas, porque llegó a alterar todo. Y después se va y nos deja la bomba y se va”.

La MOE está diciendo que Daniel Quintero no podría ser candidato presidencial, ¿cree que por haber estado en el tarjetón, pero haberse ido no debería ser candidato?

“Creo que su afán de likes le jugó una mala pasada porque no pensó bien la jugada”.

“Él pensó que bajarse era sencillamente hacer un video para ganar aplausos y decir que no se inscribe, pero ya se había inscrito, la Registraduría nos da un plazo de ocho días para cambiar las inscripciones y pasado ese lapso entran a imprimir los tarjetones”.

“A diez días de unas elecciones usted no puede decir que no va, cuando su foto está impresa. Entonces se puede bajar, pero la Registraduría lo va a contar y él ya va a quedar como un candidato que no puede ir a más elecciones. Eso es clarísimo”.

¿Usted cree que el petrismo y la izquierda van a entender eso, o que el presidente le va a dar un segundo oxígeno y le va a decir que sí porque es su candidato?

“No porque ya no depende del presidente sino de lo que diga la ley. Dice que una persona que participa en una consulta interpartidista ya no puede ir a otra”. Yo incluso puse estas alertas, también se la he comentado a Iván Cepeda, y él dice que quiere un concepto escrito del Consejo Nacional Electoral donde le certifiquen que el ganador o ganadora de esa consulta puede ir al Frente Amplio”.

“Yo pienso que no le van a dar ese concepto porque la ley es clara y por como quedó diseñado el tarjetón, peor. El tarjetón dice ‘voto para el candidato a la Presidencia de la República’, o sea, ni si quiera lo mandan al Frente Amplio sino de una vez a primera vuelta, al ganador de esa consulta.

¿En resumen frente a Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, de cara a lo que dice la ley, cree que Daniel Quintero no se va a poder desmontar fácilmente de esa candidatura y ser candidato en marzo o mayo?

“Se puede desmontar de hecho, como decir: ya no voy, pero para eso está el calendario electoral y la ley electoral que fija unos términos y el de bajarse ya pasó. Lo que va a pasar es que como ya está en el tarjetón, lo van a contar, va a sacar muy poquitos votos porque seguramente sus adeptos no irán a votar, y al final el sistema electoral hará de cuenta que ya participó, no podría hacerlo nuevamente”.

Hay quienes dicen que al final del día el escándalo alrededor de la consulta se debe a un temor de la izquierda, del propio presidente y Quintero, de no obtener los votos suficientes y dejarse contar pobremente, ¿cree que es un temor real?

“Sí porque en este país no hay una cultura política suficiente, una formación política para que la gente entienda que una votación de una consulta interna es bajita, entonces lo que van a meter ahí en la misma bolsa es la votación de Petro de 2022 con la que saquemos en la consulta, y el relato que se puede generar a partir de eso es de que estamos muertos, que bajamos la votación”.

Hace unos días advirtió que estaban dejando entrar para las listas de Senado y Cámara a personajes nada gratos, ¿qué es lo que le preocupa?

“Le pongo el ejemplo de la esposa del alcalde de Barrancabermeja. Tienen un poder político, maquinarias, y apoyan a Quintero. Entonces quién le gana a esa señora en Santander la nominación, porque lo que estamos buscando en estas elecciones del 26 de octubre es el ordenamiento de las listas”.

“Entonces los que tengan más votos van primero, segundos o terceros. Nosotros en Santander no aspiramos a sacar más de una o dos curules en el mejor de los casos, entonces una ya es para ella”.

¿Entonces quién le pone orden a eso, no debería estar el presidente preocupado porque en su partido no quepan este tipo de personajes?

“Aquí la responsabilidad ya es más de los directivos de los partidos que componen el Pacto Histórico. Ellos son los que tienen que mirar; de hecho a esa señora la habían rechazado y después la volvieron a aceptar, ¿por qué?”.

¿Si al final de todos los procesos un Daniel Quintero o Roy Barreras se quedan con la candidatura de la centro-izquierda, usted se lanzaría por otro lado?

“Yo he examinado varios escenarios con mi equipo, pero el principal es procurar que la izquierda tenga un representante genuino en el Frente Amplio, si no lo hubiera me lanzo yo, pero si gana Iván o Carolina, los apoyo”.

¿Cómo está viendo a los del otro lado, a quién le ve opción?

“El centro está perdido porque cada vez que se van aproximando las elecciones, la gente va radicalizando su posición, y aquí quiéranlo o no hay dos grandes electores en Colombia que son Petro y Uribe, o sea el que digan Petro o Uribe; hacia allá va el asunto”.

“Pero también hay unos outsiders que han ido llegando como De la Espriella que no los aceptan en esa consulta, y que pudiera pasar que lleguen divididos. El que dijo Uribe más De la Espriella, y se suicidan”.

¿Cómo ve a Abelardo de la Espriella?

“Me parece que llegó con un lenguaje muy beligerante y peligroso para un país que está buscando la paz, y tiene asustada a la gente. Un hombre tan explosivo como Abelardo de la Espriella, que puede llegar a incendiar nuevamente este país, pues no le conviene tampoco al empresariado. Hay gente más moderada en la derecha”.

“Si me ponen a escoger entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella, yo escojo a Vicky. Hablando de los candidatos de la derecha, hay unos que son incendiarios. Si me ponen a escoger entre Pinzón y cualquier otro candidato de la izquierda, pues Pinzón es un tipo moderado”.

¿Cree que va a tener chance el presidente Petro de continuar su proyecto político?

“La derecha está haciéndose un pajazo mental con nosotros porque ellos creen que esto se perdió, pero no están analizando lo que está sucediendo en Colombia y el territorio, y las masas”.

“Ustedes pueden averiguarlo porque para eso están las estadísticas, después de Uribe desde 2010 el presidente Petro es el que llega con más popularidad a su último año de gobierno, y Petro hoy está entre el 35% y el 40%; están desconociendo eso. ¿Qué quiere decir? Segunda vuelta”.