CNE niega solicitud para modificar la pregunta en tarjetón del Pacto Histórico

Luego de que se confirmara que el domingo 26 de octubre se realizará la consulta interpartidista del Pacto Histórico, en la Comisión de Seguimiento Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución con la que se declaró la carencia de objeto sobre la solicitud del comité del movimiento de modificar la pregunta del tarjetón para elegir un candidato único del movimiento.

De acuerdo con la resolución 10251 del 2025, el órgano electoral declaró la carencia de objeto “de la solicitud de aprobación de pregunta para la inclusión en la tarjeta electoral de la consulta del próximo 26 de octubre de 2025 para definir la precandidatura presidencial del Movimiento Político Pacto Histórico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”.

¿Qué pregunta planeaban incluir en el tarjetón?

La pregunta puesta a consideración demandaba: ¿Cuál de las siguientes candidaturas elige usted, para que, en representación del Pacto Histórico participe en la consulta interpartidista que se celebrará en marzo de 2026, en la que se defina una candidatura única en coalición; o para que sea la candidatura única del Pacto Histórico en la elección de Presidencia de la República de Colombia a celebrarse en el 31 de mayo del 2026?

Sin embargo, se mantendrá en el tarjetón: “Voto para la consulta de candidatos a presidente de la República. Marcar más de una opción anula el voto”.

¿Qué otras indicaciones dieron a conocer con la resolución?

También en la resolución, el CNE dio a conocer que se incorporó “a la presente actuación administrativa el Acuerdo de voluntades del Movimiento Político Pacto Histórico y el Acta de solicitud de inscripción del Movimiento Político Pacto Histórico para participar en la consulta del 26 de octubre de 2025; allegadas por la Coordinación de Inscripción de Candidatos de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Y, finalmente, advirtió “que la presente decisión no afecta la inscripción de candidatos dentro del proceso de consultas programado para el próximo 26 de octubre de 2025, cuya postulación deviene del aval y/o avales de partidos políticos con personería jurídica distintos a la organización denominada Pacto Histórico”.