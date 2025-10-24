Ley seca este domingo 26 de octubre por Consulta del Pacto Histórico: estas son las ciudades que tendrán

Las Consultas de Partido del Pacto Histórico, programadas para este domingo 26 de octubre de 2025, serán definitivas para la principal fuerza política de izquierda en Colombia, esto de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Este mecanismo democrático, convocado para definir su precandidatura presidencial y el orden de sus listas al Congreso de la República (Senado y Cámara), se lleva a cabo a pesar de las controversias y las tensiones jurídicas que han rodeado su organización.

RELACIONADO Se confirma que habrá consulta del Pacto Histórico el domingo 26 de octubre

Cerca de 39 millones de colombianos residentes en el país están habilitados para participar en este proceso que busca consolidar el liderazgo y la estrategia del bloque progresista.

Los precandidatos a la presidencia que aparecen en el tarjetón son la exministra de Salud Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda. Sin embargo, la papeleta de votación ha sido objeto de debate, pues también incluye la imagen del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien declinó su participación una vez que la Registraduría ya había completado la impresión de los millones de tarjetones

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha avanzado en la organización de la jornada, incluyendo la selección de los jurados de votación en las más de 13 mil mesas que se habilitarán a nivel nacional. La logística se mantiene en pie a pesar de las controversias y los intentos jurídicos que, en días previos, llegaron a poner en vilo la realización misma de la consulta.

¿Habrá ley seca en esta jornada del domingo 26 de octubre?

En cuanto a las medidas de orden público que acompañarán la jornada electoral, la implementación de la Ley Seca no será una medida uniforme y automática en todo el territorio nacional, como ocurre en las elecciones generales.

La ley colombiana permite que los alcaldes tengan la potestad de decretar la restricción a la venta y consumo de bebidas embriagantes si lo consideran necesario para garantizar el orden público y la tranquilidad durante el proceso democrático.

RELACIONADO CNE niega solicitud para modificar la pregunta en tarjetón del Pacto Histórico

La mayoría de las ciudades capitales no han anunciado medidas especiales como la Ley Seca para la consulta del Pacto Histórico. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) ha señalado que las decisiones deben ser responsables y proporcionales, y que, en ausencia de alertas de seguridad o recomendaciones específicas de los comités de orden público, no hay razón jurídica para imponer restricciones generales.