Se confirma que habrá consulta del Pacto Histórico el domingo 26 de octubre

La senadora María José Pizarro indicó que se está a la espera de la respuesta del CNE para participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo.

octubre 20 de 2025
05:30 p. m.
Se dio una importante noticia en lo que respecta a las elecciones presidenciales. Se confirmó que este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta del Pacto Histórico.

El anuncio se dio tras la Comisión de Seguimiento Electoral en la Procuraduría. La Registraduría confirmó que la consulta se desarrollará.

Decisión del CNE: ¿Consulta será partidista?

“La organización electoral ha aclarado todas las preguntas planteadas. La Registraduría está disponible para la realización de la consulta del próximo domingo. Se ratificó que todo está listo para ello”, indicó Yolima Carrillo, delegada para los asuntos electorales.

La incertidumbre ahora está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano que determinará si la consulta será partidista, es decir de una colectividad en búsqueda de un representante para una consulta interpartidista.

Frente a ello se refirió la senadora María José Pizarro: “A pesar de que tuvimos una conversación, finalmente la solicitud que hicieron los precandidatos presidenciales no se ha respondido. Sigue en mora la certificación de que nosotros vamos a una consulta partidista y que, por lo tanto, tenemos plenas garantías para participar el 8 de marzo en la consulta interpartidista”.

Procuraduría pidió celeridad para brindar la seguridad

La comisión fue presidida por el procurador Gregorio Eljach, quien confirmó que las inquietudes fueron resueltas. A su vez, respaldó que la Registraduría cuenta con todo listo para que la consulta tenga luz verde sin inconvenientes. Es decir, está garantizada la logística y demás aspectos clave.

De igual forma, indicó que se necesita celeridad por parte del órgano electoral (en este caso, el CNE), para que la consulta tenga seguridad jurídica.

Cabe mencionar que hace pocos días, la Registraduría informó que no serán reimpresos los tarjetones de la consulta. La posibilidad de modificarlo se venció el 3 de octubre, día en el que se le fueron socializados a las agrupaciones políticas y no hubo cuestionamientos.

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el exsenador Gustavo Bolívar habló sobre este asunto y abrió la posibilidad a volver a ser candidato.

Estoy mirando cómo se mueve la consulta, si hay o no hay porque comprometí mi palabra con Iván Cepeda, pero necesito saber qué va pasando en adelante. Descartado no está porque de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas. Necesito ver cómo se desenvuelve todo este enredo con la consulta.

