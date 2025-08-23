CANAL RCN
Colombia

Liberan a Kevin Patarroyo, joven secuestrado hace 4 meses en Norte de Santander

El joven de 19 años que había sido secuestrado el pasado 1 de marzo en una finca ubicada entre Ocaña y el Ábrego.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
04:57 p. m.
Autoridades confirmaron la liberación de Kevin Alexis Patarroyo, el joven de 19 años que había sido secuestrado el pasado 1 de marzo en la finca avícola El Molino, ubicada entre Ocaña y Ábrego, Norte de Santander.

Patarroyo, oriundo de Simití (sur de Bolívar) y estudiante de Comercio Internacional, completó más de 100 días en cautiverio. En el momento del rapto se encontraba de visita en la finca, cuando fue interceptado por hombres armados que, según testigos, se identificaron como supuestos integrantes del ELN.

En contexto: 100 días de angustia

Durante su secuestro, las autoridades de Norte de Santander señalaron que el joven habría sido trasladado hacia la región del Catatumbo, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, su familia nunca recibió información directa de los captores ni se registraron exigencias económicas.

“No entiendo por qué se lo llevaron si no somos una familia adinerada. Nadie nos ha pedido dinero ni se han comunicado con nosotros”, relató en su momento Ana Belén Patarroyo, madre del joven, quien había pedido de manera insistente apoyo al Gobierno y a los organismos humanitarios para que se lograra su regreso.

La angustia de la familia se prolongó por más de tres meses hasta que este sábado se conoció su liberación. Por ahora, se esperan detalles oficiales sobre las condiciones en las que se produjo y el estado de salud del joven.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Tras conocerse la noticia, la Defensoría del Pueblo celebró la libertad de Kevin y advirtió que ningún joven debería pasar por una situación como la que él vivió. La entidad recordó que los adolescentes y jóvenes tienen derecho a desarrollar sus proyectos de vida sin que la violencia los perturbe.

Además, hizo un llamado a todos los actores armados para que excluyan de manera definitiva a la población juvenil de la confrontación y se respete su derecho a un “buen futuro hoy”.

