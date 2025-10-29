Éxito ambiental en Antioquia: pareja de tití gris fue liberada tras un largo proceso

Una pareja de monos tití gris fue liberada en el Bosque de Segovia, Antioquia. Este paso es resultado de un proceso exhaustivo de dos años que buscó restaurar la salud y la capacidad de estos animales para sobrevivir en su entorno natural.

El macho, encontrado en condiciones de bajo peso y con su pelaje deteriorado en 2022, y la hembra, que llegó en 2024 sin experiencia en vida silvestre; enfrentaron diversos desafíos antes de ser liberados. Ambos primates fueron sometidos a un minucioso proceso de rehabilitación, dirigido por varias entidades comprometidas con la conservación animal.

¿En dónde los liberaron?

Este proceso incluyó la creación de un hábitat temporal por parte de Corpocaldas y Corantioquía, diseñado para ayudar a los monos a adaptarse a la vida silvestre.

La Reserva Ecológica Popales, establecida como área protegida desde 1996, fue seleccionada como el hábitat ideal para su liberación. Esta reserva no solo ofrece un entorno seguro para ellos, sino que también brinda la oportunidad de que la pareja se reproduzca de manera libre, contribuyendo así a la conservación de su especie.

El proyecto de rehabilitación comenzó con la atención inicial proporcionada por el área metropolitana, continuó con la supervisión y cuidados de Corpocaldas, Corantioquia y culminó con la selección del lugar de liberación por parte de las autoridades ambientales de Antioquia. Este trabajo en equipo subraya la importancia de la cooperación entre distintas organizaciones para el éxito en la conservación de especies.

La importancia de los monos

La liberación de estos monos en el bosque no solo representa una nueva oportunidad para estos animales, sino que también es un recordatorio del esfuerzo continuo necesario para proteger a las especies amenazadas. La conservación es crucial, ya que se encuentran bajo amenaza debido a la destrucción de su hábitat natural y la creciente presión de las actividades humanas.

Este caso se suma a los esfuerzos regionales para conservar la fauna nativa de Colombia, resaltando el papel vital que juegan las áreas protegidas y las iniciativas de rehabilitación en la preservación de la biodiversidad nacional. La historia de estos dos monos tití gris espera inspirar más acciones de conservación en el futuro.