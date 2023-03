Gobernadores se pronuncian sobre 'Libertad y Orden': "Nosotros no estamos haciendo berrinche"

La ola de violencia en algunas regiones del país fue la imagen protagonista del puente festivo en Colombia. Como respuesta, varios políticos comandaron una tendencia en redes sociales con la frase 'Libertad y orden' como un llamado al Gobierno Nacional para proteger y respaldar a la fuerza pública.

Roberto Jaramillo (presidente de la Federación Nacional de Departamentos), Aníbal Gaviria (gobernador de Antioquia) y Silvano Serrano (gobernador de Norte de Santander) son algunos de los gobernadores que promovieron la iniciativa. Esto detallaron con 'A lo que vinimos' de Noticias RCN.

¿Cómo nace esta iniciativa de libertad y orden?

Roberto Jaramillo (R.J): Primero, tener libertad. Creo que todos los ciudadanos soñamos con eso, pero ordenada. Aquí no hay un tema de complot, no hay un tema de golpe de estado o de oposición. Este no es un mensaje de esos, es un mensaje realmente de unidad y de consolidar las instituciones y decirles que aquí estamos para apoyarlos. Hoy hay inseguridad, estamos hablando de temores y incertidumbre en las regiones. nacional para apoyarlos

¿Ya ha hablado con el presidente o alguien del Gobierno Nacional sobre este mensaje?

R.J: Yo hablé con el doctor Prada en la maña y le dije 'mire, nuestro mensaje ha sido claro. Lo único que nosotros queremos es construir. Cuando hablamos de plan de desarrollo de las reformas y todo. Cuando hacemos las sugerencias, las hacemos desde el respeto, desde la prudencia, desde el conocimiento y desde la academia. Nosotros no estamos acá simplemente haciendo berrinche, perdóneme la expresión.

Finalmente hay una ofensiva contra el clan del golfo. Cómo van esos operativos?

Aníbal Gaviria: Esos 10.000 efectivos están haciendo una presencia y un copamiento de territorio para garantizar la seguridad y movilidad de los ciudadanos. A la fecha tenemos más de 60 caravanas que se han acompañado, pero la orden es clara de mantener la presencia en el territorio y de avanzar en ofensiva frente a estos grupos criminales.

Se unieron los mandatarios regionales en un solo propósito y lo lograron...

Silvano Serrano (S.S): Los gobernadores del país hemos hecho un llamado para unirnos frente a estos flagelos que están azotando en términos de violencia y que alteran el orden público.

Gobernador, su región Norte de Santander ha sido históricamente golpeada por la violencia, ¿cómo está en este momento?

S.S: Hoy mismo, en este preciso instante, acabo de recibir información de combates en la carretera entre Ocaña y Cúcuta, y ese es el el pan de todos los días: enfrentamientos permanentes entre la fuerza pública y los grupos irregulares. La ciudad de Cúcuta y el área metropolitana está sitiada por la delincuencia, sobornos, extorsiones, los robos, los asesinatos, las confrontaciones entre estas mismas bandas criminales. Están generando incertidumbre están generando desesperanza en la ciudadanía.