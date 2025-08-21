Licencia de paternidad sería ampliada en Colombia: así aumentaría hasta 2027

De acuerdo con la legislación colombiana vigente, específicamente la Ley 2114 de 2021, la licencia de paternidad tiene una duración de dos (2) semanas calendario, las cuales son totalmente remuneradas.

En la actualidad, la licencia para los padres es de dos semanas (14 días calendario) y debe ser tomada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento o de la entrega oficial del menor en caso de adopción.

No obstante, durante los últimos días un proyecto de ley ha captado la atención del Congreso y de la ciudadanía. La iniciativa busca ampliar de manera progresiva la licencia de paternidad y propone un cambio significativo en la dinámica familiar y en la equidad de género en el país.

Así sería la ampliación de licencia de paternidad

El proyecto de ley no solo plantea una modificación en la duración de la licencia, sino que también introduce un nuevo paradigma de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, buscando así alcanzar hasta 12 semanas para el año 2027.

Las razones para ampliar la licencia de paternidad es que es insuficiente para que el padre establezca un vínculo sólido con su recién nacido y para que apoye de manera efectiva a la madre en el posparto.

RELACIONADO Polémico proyecto de Ley dejaría a la brujería y la santería al nivel de otras prácticas religiosas

La propuesta legislativa plantea un aumento gradual de la licencia. Si es aprobada, la licencia pasaría a ser de tres semanas a partir de la entrada en vigencia de la ley, con incrementos sucesivos hasta llegar a las 12 semanas en 2027.

Para el año 2026, la licencia pasaría a ocho días.

Para el año 2027, la licencia pasaría a doce días.

Este esquema progresivo busca dar tiempo a las empresas para que se adapten a la nueva normativa y para que ajusten sus políticas internas.

Esta iniciativa recibe el nombre de “Licencia de Paternidad Ya” y fue radicada por la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal.

"Con este proyecto propongo apostarle no solo a la corresponsabilidad de los cuidados en el hogar, sino también a la equidad para los y las trabajadoras, y a reducir la desigualdad laboral por género", escribió en sus redes sociales.

Cabe anotar que para acceder a la licencia, el padre debe informar a su empleador sobre la fecha probable de parto y, una vez nacido el bebé, presentar el registro civil de nacimiento a su EPS dentro de los 30 días siguientes al nacimiento.

En algunos casos, la licencia puede ampliarse una semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural, hasta un máximo de cinco semanas.