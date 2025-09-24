CANAL RCN
Colombia Video

Nueve muertos y siete hospitalizados por intoxicación con licor adulterado en Barranquilla

La mayoría de las víctimas eran habitantes de calle y vendedores ambulantes del mercado público.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
01:28 p. m.
Una tragedia se registró en Barranquilla tras el consumo de licor adulterado en el mercado público de la ciudad. Hasta el momento, se reportan nueve personas fallecidas y siete hospitalizadas, cuatro de ellas en estado crítico.

El incidente comenzó cuando varias personas compraron y consumieron licor ilegal en un puesto de venta estacionario del mercado. Las autoridades informan que el alcohol posiblemente fue mezclado con alcohol de madera, una sustancia altamente tóxica que puede causar graves daños a las vías respiratorias.

Según testigos, los afectados comenzaron a llegar al Hospital General de Barranquilla durante la tarde, noche y madrugada, presentando síntomas como alteración del estado de conciencia, dolor abdominal y vómitos. "Llegaban como podían al hospital general de Barranquilla, tambaleándose con problemas respiratorios", relató un testigo a Noticias RCN.

La persona que comercializó licor adulterado en Barranquilla también murió

La policía ha informado que la primera víctima mortal fue la persona que preparó y distribuyó el licor adulterado. Las investigaciones revelan que en el punto de venta se encontraron cinco pimpinas llenas del líquido tóxico.

Las autoridades están realizando un barrido para recoger todo el licor ilegal en la zona del mercado público y se teme que el número de afectados pueda aumentar en el transcurso de las horas.

Continúan las investigaciones por hallazgo de licor adulterado en mercado de Barranquilla

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de las víctimas eran habitantes de calle o vendedores ambulantes del mercado. Un familiar de uno de los afectados comentó: "Él trabaja vendiendo verduras, ya, y a él le gusta mucho el ron, y ayer hablé con él".

Las autoridades continúan investigando el caso y hacen un llamado a la población para que se abstenga de consumir licor de dudosa procedencia. La tragedia ha conmocionado a la comunidad de Barranquilla y resalta los peligros del comercio ilegal de alcohol.

