CANAL RCN
Colombia Video

Rescatan a los 23 mineros atrapados en una mina de Segovia, Antioquia

Los mineros se encontraban atrapados a 80 metros bajo tierra en la mina La Reliquia.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
11:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este miércoles, la Agencia Nacional de Minería informó el rescate de los 23 mineros que permanecían atrapados a 80 metros bajo tierra en una mina de oro en Segovia, al sudeste Antioquia.

El incidente ocurrió este martes cuando un movimiento de tierra, probablemente originado por la falla de una máquina, bloqueó la entrada de esta mina conocida como La Reliquia, en la vereda Manzanillo, ubicada a 10 minutos del casco urbano de Segovia.

Mineros que completan 32 horas bajo tierra en Antioquia han conversado con sus familias en todo momento
RELACIONADO

Mineros que completan 32 horas bajo tierra en Antioquia han conversado con sus familias en todo momento

La Agencia Nacional de Minería informó que hasta el momento 7 mineros han sido evacuados con vida y el operativo continúa.

La tubería de ventilación mantuvo a salvo a los mineros

Mientras los mineros permanecían atrapados en el socavón, una tubería de ventilación permitió el suministro de oxígeno, lo que evitó el riesgo de asfixia.

El ducto también logró el suministro de hidratación, alimentación, cobijas y mantas térmicas, al igual que la comunicación permanente con los organismos de rescate y sus familias.

El personero de Segovia, Hambler Patiño, indicó este martes 23 de septiembre que “hay un parte de tranquilidad porque están hidratados, tiene comida y otra cosa que es muy valiosa: comunicación con sus familiares, que los ayuda a mantenerse tranquilos mientras se adelantan las labores de despeje”.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Defensa

Indumil presenta el fusil ACE: plan piloto para reemplazar los Galil en un año

Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar propone encuesta en el Pacto Histórico ante crisis por consulta

Vía al Llano

“No tenemos el dinero”: Petro se refirió a los arreglos de la vía al Llano

Otras Noticias

Instagram

Reels ultra anchos en Instagram: qué son, cómo usarlos y para qué sirven

Instagram acaba de dar un nuevo paso en la innovación visual al habilitar los reels en formato ultra ancho (5120x1080 píxeles).

Artistas

Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió a los 87 años: estas son sus películas más memorables

Claudia Cardinale, diva del cine italiano, falleció a los 87 años en Francia. Conozca cinco películas inolvidables para recordar su legado en la gran pantalla.

Enfermedades

Cinco signos que anticipan los riesgos de sufrir un ACV, según especialista

Finanzas personales

Bancos en Colombia actualizan límites de retiro en cajeros: estos son los montos

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo