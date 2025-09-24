Rescatan a los 23 mineros atrapados en una mina de Segovia, Antioquia

En la mañana de este miércoles, la Agencia Nacional de Minería informó el rescate de los 23 mineros que permanecían atrapados a 80 metros bajo tierra en una mina de oro en Segovia, al sudeste Antioquia.

El incidente ocurrió este martes cuando un movimiento de tierra, probablemente originado por la falla de una máquina, bloqueó la entrada de esta mina conocida como La Reliquia, en la vereda Manzanillo, ubicada a 10 minutos del casco urbano de Segovia.

La Agencia Nacional de Minería informó que hasta el momento 7 mineros han sido evacuados con vida y el operativo continúa.

La tubería de ventilación mantuvo a salvo a los mineros

Mientras los mineros permanecían atrapados en el socavón, una tubería de ventilación permitió el suministro de oxígeno, lo que evitó el riesgo de asfixia.

El ducto también logró el suministro de hidratación, alimentación, cobijas y mantas térmicas, al igual que la comunicación permanente con los organismos de rescate y sus familias.

El personero de Segovia, Hambler Patiño, indicó este martes 23 de septiembre que “hay un parte de tranquilidad porque están hidratados, tiene comida y otra cosa que es muy valiosa: comunicación con sus familiares, que los ayuda a mantenerse tranquilos mientras se adelantan las labores de despeje”.

