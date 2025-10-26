CANAL RCN
Colombia Video

Líder indígena denuncia a aerolínea colombiana por la pérdida de su bastón simbólico

La aerolínea aún no se pronuncia sobre el caso del líder indígena y se espera una pronta solución.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
07:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo hecho ha generado polémica en el sector aéreo. Edwin Chávez, vocero y líder de las comunidades indígenas de Nariño, que agrupan a 18 pueblos originarios, denunció la falta de respeto e irresponsabilidad por parte de la aerolínea colombiana.

Reconocida aerolínea dará hasta 30% de descuento en vuelos a afiliados de Colpensiones
RELACIONADO

Reconocida aerolínea dará hasta 30% de descuento en vuelos a afiliados de Colpensiones

Líder de las comunidades indígenas denuncia aerolínea colombiana

Todo empezó porque se le negó viajar con su bastón de mando durante el vuelo con destino a Leticia, Amazonas.

"Para nuestras comunidades indígenas, estamos haciendo la venida reclamación, pero no nos dan información", comentó Edwin.

Según relató, el objeto fue considerado por la aerolínea como un “artículo cualquiera”. Sin embargo, al intentar recuperarlo posteriormente, se dio cuenta de que en el bastón le robaron un objeto simbólico conocido como el “sol de Quillacinga”.

Las diferencias principales entre aerolíneas colombianas y extranjeras en normativa de equipaje
RELACIONADO

Las diferencias principales entre aerolíneas colombianas y extranjeras en normativa de equipaje

Esta fue la respuesta de la aerolínea

El líder indígena aseguró que, ante su reclamo, la empresa únicamente le informó que debía esperar una respuesta oficial, sin ofrecer soluciones inmediatas.

Desde las comunidades indígenas, el hecho fue rechazado categóricamente, por considerar que vulnera los símbolos de autoridad y representación cultural de los pueblos originarios.

Chávez también anunció que, si en noviembre no hay solución a su caso, las comunidades planean tomar el aeropuerto Antonio Nariño en señal de protesta, hasta que el bastón sea devuelto y se tomen medidas frente al caso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Iván Cepeda

Iván Cepeda, virtual ganador de la consulta interna del Pacto Histórico con un 64%

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría desmiente que tarjetones de las consultas del Pacto Histórico se hayan terminado, como advirtió Petro

Bogotá

¡Increíble hazaña! Avión solidario transporta células madre para salvar a paciente con leucemia

Otras Noticias

Papa León XIV

Papa León XIV envió un mensaje a víctimas de las inundaciones en México: 80 personas murieron por las lluvias

Al menos 18 personas se encuentran desaparecidas por emergencias registradas durante la temporada invernal en el país.

Liga BetPlay

Wilmar Roldán fue encarado frente a frente por hinchas de Atlético Nacional: VIDEO

Todo sucedió cuando Wilmar Roldán llegó al estadio Atanasio Girardot para pitar en el clásico paisa.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal hoy 26 de octubre de 2025

Tecnología

Esta plataforma de streaming dice adiós: Magis TV se despide de los dispositivos

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones