Líder indígena denuncia a aerolínea colombiana por la pérdida de su bastón simbólico

Un nuevo hecho ha generado polémica en el sector aéreo. Edwin Chávez, vocero y líder de las comunidades indígenas de Nariño, que agrupan a 18 pueblos originarios, denunció la falta de respeto e irresponsabilidad por parte de la aerolínea colombiana.

Líder de las comunidades indígenas denuncia aerolínea colombiana

Todo empezó porque se le negó viajar con su bastón de mando durante el vuelo con destino a Leticia, Amazonas.

"Para nuestras comunidades indígenas, estamos haciendo la venida reclamación, pero no nos dan información", comentó Edwin.

Según relató, el objeto fue considerado por la aerolínea como un “artículo cualquiera”. Sin embargo, al intentar recuperarlo posteriormente, se dio cuenta de que en el bastón le robaron un objeto simbólico conocido como el “sol de Quillacinga”.

Esta fue la respuesta de la aerolínea

El líder indígena aseguró que, ante su reclamo, la empresa únicamente le informó que debía esperar una respuesta oficial, sin ofrecer soluciones inmediatas.

Desde las comunidades indígenas, el hecho fue rechazado categóricamente, por considerar que vulnera los símbolos de autoridad y representación cultural de los pueblos originarios.

Chávez también anunció que, si en noviembre no hay solución a su caso, las comunidades planean tomar el aeropuerto Antonio Nariño en señal de protesta, hasta que el bastón sea devuelto y se tomen medidas frente al caso.