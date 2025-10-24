Las diferencias principales entre aerolíneas colombianas y extranjeras en normativa de equipaje

Viajar en avión no siempre significa las mismas reglas. Dependiendo de si el vuelo es nacional o internacional, o si se trata de una aerolínea colombiana o extranjera, las normas sobre el equipaje pueden variar de forma importante.

RELACIONADO Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre

En Colombia, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) es la encargada de regular los vuelos que parten del país, mientras que cada compañía aérea internacional tiene sus propias políticas, ajustadas a los estándares globales.

Normas en Colombia: peso, líquidos y equipaje de mano

En aerolíneas locales como Avianca o Satena, las restricciones dependen del tipo de vuelo y la tarifa adquirida. Por ejemplo, para trayectos nacionales algunas tarifas solo permiten llevar un bolso o morral de hasta 10 kg que quepa bajo el asiento delantero.

En cambio, en vuelos internacionales operados por aerolíneas colombianas, el equipaje facturado puede alcanzar hasta 23 kg en clase económica y 32 kg en clase ejecutiva, con dimensiones máximas de 158 cm en total.

En cuanto a los líquidos, aerosoles y geles (LAGs), el Aeropuerto El Dorado (Bogotá) establece que en vuelos internacionales los envases no pueden superar los 100 ml, mientras que en vuelos nacionales podría permitirse hasta 1000 ml en algunos casos.

Lo que aplican las aerolíneas internacionales

Las compañías extranjeras mantienen reglas más uniformes. American Airlines, por ejemplo, limita el equipaje de mano a 56 x 36 x 23 cm y el facturado a 23 kg y 158 cm en clase económica.

RELACIONADO Aeropuertos en Estados Unidos tendrían nueva medida sobre la restricción de líquidos en el equipaje de mano

Además, los líquidos deben ir en envases de 100 ml dentro de una bolsa plástica de máximo un litro, como lo establece Air France. Estas políticas suelen aplicarse de forma estricta en los aeropuertos internacionales.

Recomendaciones para los viajeros

Aunque las normas colombianas se alinean con las internacionales, pueden ser más flexibles en vuelos nacionales o variar según la tarifa.

Por eso, los expertos recomiendan verificar siempre las condiciones del tiquete, el peso del equipaje permitido y las restricciones de líquidos. Además, es clave revisar los artículos prohibidos y las políticas del aeropuerto de salida.

Cada aerolínea puede tener excepciones, pero conocer las diferencias entre las regulaciones locales e internacionales evita sanciones, costos adicionales y retrasos al momento de volar.