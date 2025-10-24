CANAL RCN
Economía

Las diferencias principales entre aerolíneas colombianas y extranjeras en normativa de equipaje

Vea las principales diferencias entre aerolíneas colombianas y extranjeras en la normativa de equipaje para 2025.

Las diferencias principales entre aerolíneas colombianas y extranjeras en normativa de equipaje
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
07:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Viajar en avión no siempre significa las mismas reglas. Dependiendo de si el vuelo es nacional o internacional, o si se trata de una aerolínea colombiana o extranjera, las normas sobre el equipaje pueden variar de forma importante.

Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre
RELACIONADO

Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre

En Colombia, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) es la encargada de regular los vuelos que parten del país, mientras que cada compañía aérea internacional tiene sus propias políticas, ajustadas a los estándares globales.

Normas en Colombia: peso, líquidos y equipaje de mano

En aerolíneas locales como Avianca o Satena, las restricciones dependen del tipo de vuelo y la tarifa adquirida. Por ejemplo, para trayectos nacionales algunas tarifas solo permiten llevar un bolso o morral de hasta 10 kg que quepa bajo el asiento delantero.

En cambio, en vuelos internacionales operados por aerolíneas colombianas, el equipaje facturado puede alcanzar hasta 23 kg en clase económica y 32 kg en clase ejecutiva, con dimensiones máximas de 158 cm en total.

Los objetos en el equipaje de mano que ponen en riesgo su visa: prohibidos por la TSA
RELACIONADO

Los objetos en el equipaje de mano que ponen en riesgo su visa: prohibidos por la TSA

En cuanto a los líquidos, aerosoles y geles (LAGs), el Aeropuerto El Dorado (Bogotá) establece que en vuelos internacionales los envases no pueden superar los 100 ml, mientras que en vuelos nacionales podría permitirse hasta 1000 ml en algunos casos.

Lo que aplican las aerolíneas internacionales

Las compañías extranjeras mantienen reglas más uniformes. American Airlines, por ejemplo, limita el equipaje de mano a 56 x 36 x 23 cm y el facturado a 23 kg y 158 cm en clase económica.

Aeropuertos en Estados Unidos tendrían nueva medida sobre la restricción de líquidos en el equipaje de mano
RELACIONADO

Aeropuertos en Estados Unidos tendrían nueva medida sobre la restricción de líquidos en el equipaje de mano

Además, los líquidos deben ir en envases de 100 ml dentro de una bolsa plástica de máximo un litro, como lo establece Air France. Estas políticas suelen aplicarse de forma estricta en los aeropuertos internacionales.

Recomendaciones para los viajeros

Aunque las normas colombianas se alinean con las internacionales, pueden ser más flexibles en vuelos nacionales o variar según la tarifa.

Por eso, los expertos recomiendan verificar siempre las condiciones del tiquete, el peso del equipaje permitido y las restricciones de líquidos. Además, es clave revisar los artículos prohibidos y las políticas del aeropuerto de salida.

Cada aerolínea puede tener excepciones, pero conocer las diferencias entre las regulaciones locales e internacionales evita sanciones, costos adicionales y retrasos al momento de volar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Fuerte caída de Nequi y Bancolombia este viernes 24 de octubre: ¿Qué pasa con las apps?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 23 de octubre de 2025

Colpensiones

Téngalo en cuenta: así puede ahorrar en el programa de BEPS en Colpensiones

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 24 de octubre de 2025

Este viernes 24 de octubre, llega con una energía transformadora que invita a cerrar ciclos y abrir nuevos caminos.

Donald Trump

Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles

Donaldo Trump canceló relaciones comerciales por campañas publicitarias en televisión que cuestionan su política arancelaria.

Bogotá

Video | Hombre fue capturado en Transmilenio con arma de fuego: tenía antecedentes por homicidio

Fútbol Profesional Colombiano

Histórico equipo del fútbol colombiano amenaza con cambiar de ciudad para jugar

Secretaría de Salud

¿Vacunarse a altas horas de la noche? La nueva apuesta de Bogotá para inmunizar a sus ciudadanos