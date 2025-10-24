CANAL RCN
Economía

Reconocida aerolínea dará hasta 30% de descuento en vuelos a afiliados de Colpensiones

JetSMART y Colpensiones lanzaron alianza con hasta 30% de descuento en tiquetes aéreos para afiliados y pensionados. ¿Cómo acceder?

JetSMART y Colpensiones descuentos 30% vuelos tiquetes afiliados pensionados
Foto: Freepik y Colpensiones

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
01:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una apuesta por acercar los viajes a más colombianos, JetSMART y Colpensiones se unieron para ofrecer hasta 30% de descuento en tiquetes aéreos a los afiliados y pensionados del sistema público de pensiones.

Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha
RELACIONADO

Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha

Esta alianza permitirá acceder a tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales operados por la aerolínea, recientemente reconocida por Skytrax 2025 como la Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Sudamérica.

¿Cómo acceder al descuento en tiquetes aéreos de JetSMART y Colpensiones?

El beneficio estará disponible para compras realizadas entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, y los viajes podrán programarse hasta el 19 de marzo de 2026.

Los interesados deberán ingresar el código COLPE30 durante el proceso de compra en la web de JetSMART. Dependiendo de la temporada, los descuentos varían entre 10%, 15% y hasta 30% sobre la tarifa base regular.

En los periodos de alta demanda, como del 31 de octubre al 3 de noviembre, del 14 al 17 de noviembre, del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026, y del 13 al 18 de febrero de 2026, el beneficio aplicará parcialmente.

Así se vivió la mística Celebración Ancestral Quillasinga en Nariño
RELACIONADO

Así se vivió la mística Celebración Ancestral Quillasinga en Nariño

El objetivo de esta alianza es brindar una oportunidad real para que más personas mayores y trabajadores afiliados puedan disfrutar de sus viajes con precios más accesibles.

Alianza entre JetSMART y Colpensiones para viajes nacionales e internacionales

Con esta iniciativa, JetSMART y Colpensiones se unieron para ofrecer hasta 30% de descuento en tiquetes aéreos en las 19 rutas domésticas que la aerolínea opera actualmente en Colombia, conectando Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Montería y San Andrés. Además, los usuarios podrán aprovechar los convenios internacionales con American Airlines para acumular y redimir millas AAdvantage®.

Según Carolina Ruiz, Gerente Comercial de JetSMART en Colombia, esta alianza: "permite acercar aún más a los colombianos a experiencias de viaje seguras, convenientes y a precios que realmente marcan la diferencia”.

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida
RELACIONADO

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida

Por su parte, Paola Palmariny, Vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano de Colpensiones, aseguró que este acuerdo "refleja el esfuerzo colaborativo y estratégico para fortalecer el bienestar de nuestros afiliados y pensionados. En Colpensiones, seguimos creando oportunidades valiosas que permitan a nuestra comunidad disfrutar de experiencias únicas, aprovechar su tiempo libre, conectarse con sus familiares y explorar nuevos lugares"

Así, la colaboración entre ambas entidades consolida un paso más en el fortalecimiento del turismo nacional e internacional, ofreciendo beneficios reales a miles de colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios

Anuncian subsidios para viviendas rurales y urbanas: ¿Cuánto dinero será destinado?

Automovilismo

Feria para motociclistas: Expo2Ruedas 2025 arrancó en Corferias con varias marcas y estrenos

Bancolombia

Bancolombia informa cuáles servicios ya funcionan tras la masiva caída de este 24 de octubre

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Reveladores detalles del plan para asesinar a la gobernadora de Tolima: "Orden de Calarcá"

Las alarmas las encendió la mandataria regional cuando en 2024 denunció graves amenazas en su contra.

Brasil

Brasil alerta que una "intervención externa" en Venezuela puede "incendiar" América del Sur

Celso Amorim, asesor especial del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, expresó preocupación por los ataques estadounidenses "sin ninguna prueba".

WhatsApp

Estos son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp este 31 de octubre

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño

James Rodríguez

Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas