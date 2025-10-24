Reconocida aerolínea dará hasta 30% de descuento en vuelos a afiliados de Colpensiones

En una apuesta por acercar los viajes a más colombianos, JetSMART y Colpensiones se unieron para ofrecer hasta 30% de descuento en tiquetes aéreos a los afiliados y pensionados del sistema público de pensiones.

Esta alianza permitirá acceder a tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales operados por la aerolínea, recientemente reconocida por Skytrax 2025 como la Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Sudamérica.

¿Cómo acceder al descuento en tiquetes aéreos de JetSMART y Colpensiones?

El beneficio estará disponible para compras realizadas entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, y los viajes podrán programarse hasta el 19 de marzo de 2026.

Los interesados deberán ingresar el código COLPE30 durante el proceso de compra en la web de JetSMART. Dependiendo de la temporada, los descuentos varían entre 10%, 15% y hasta 30% sobre la tarifa base regular.

En los periodos de alta demanda, como del 31 de octubre al 3 de noviembre, del 14 al 17 de noviembre, del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026, y del 13 al 18 de febrero de 2026, el beneficio aplicará parcialmente.

El objetivo de esta alianza es brindar una oportunidad real para que más personas mayores y trabajadores afiliados puedan disfrutar de sus viajes con precios más accesibles.

Alianza entre JetSMART y Colpensiones para viajes nacionales e internacionales

Con esta iniciativa, JetSMART y Colpensiones se unieron para ofrecer hasta 30% de descuento en tiquetes aéreos en las 19 rutas domésticas que la aerolínea opera actualmente en Colombia, conectando Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Montería y San Andrés. Además, los usuarios podrán aprovechar los convenios internacionales con American Airlines para acumular y redimir millas AAdvantage®.

Según Carolina Ruiz, Gerente Comercial de JetSMART en Colombia, esta alianza: "permite acercar aún más a los colombianos a experiencias de viaje seguras, convenientes y a precios que realmente marcan la diferencia”.

Por su parte, Paola Palmariny, Vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano de Colpensiones, aseguró que este acuerdo "refleja el esfuerzo colaborativo y estratégico para fortalecer el bienestar de nuestros afiliados y pensionados. En Colpensiones, seguimos creando oportunidades valiosas que permitan a nuestra comunidad disfrutar de experiencias únicas, aprovechar su tiempo libre, conectarse con sus familiares y explorar nuevos lugares"

Así, la colaboración entre ambas entidades consolida un paso más en el fortalecimiento del turismo nacional e internacional, ofreciendo beneficios reales a miles de colombianos.