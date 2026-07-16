¿Qué pasará con el menor que disparó contra una de sus compañeras en un colegio distrital de Bogotá?

Es motivo de investigación el incidente registrado en un salón de clases de un colegio distrital en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, en la jornada del miércoles, 15 de julio.

De acuerdo con el teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra, jefe seccional de protección y servicios especiales, “uno de los alumnos de este colegio ingresó un revólver a las instalaciones y, al parecer, de manera accidental, lo habría accionado contra una de sus compañeras, que fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial”.

Mientras, “el presunto responsable, un menor de 15 años”, del que no se tiene más información, “fue aprehendido y dejado en la unidad de reacción inmediata para adolescentes, que adelantará las investigaciones con el fin de esclarecer estos hechos”.

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¿Qué se sabe de la menor de edad herida con un arma de fuego al interior de su colegio en Bogotá?

En diálogo con Mañana Express de RCN, la madre de la menor explicó que “la primera en llegar al colegio, tras el incidente, fue su hija mayor: ‘Me dijo que era algo muy grave, que un niño le había disparado a su hermana. No sé qué seguridad tenemos ahora en los colegios, por qué dejan entrar a un menor con un revólver’”.

Los hechos ocurrieron al interior “del aula, en el salón. Ella nunca se sintió amenazada, porque eran amigos, e insiste en que no sabe por qué le dijo que iba a pegarle un tiro y activó el arma. Mi hija, en medio de su inocencia le contestó: ‘Bueno’. Se rieron con la amiguita que estaba al lado y luego sintió el disparo. Cayó al piso y lo primero que dijo fue: No siento mis piernas”.

Tras ser trasladada al Hospital de Kennedy, la menor fue sometida a cirugía en sus extremidades inferiores y se encuentra bajo pronóstico reservado.

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¿Qué pasará con el menor que activó el arma en un salón de clases en Bogotá?

En Colombia, los menores de edad no son procesados como adultos. Para ellos existe el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en el que son imputados por un fiscal especial para menores.

De ser hallados culpables de algún delito, pueden ir a un centro de restauración, no a la cárcel; con penas entre los dos y los ocho años, como sanción.

El menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay recibió, por ejemplo, una sanción de siete años, en un lugar en el que podrá compartir con otros menores y recibir acompañamiento psicológico.

La madre de la adolescente herida indicó que el menor dijo que el arma era de él. “La abogada ayer nos comentaba que estuvo hablando con él, indagaron sobre el hecho y dijo que el arma es de él”.

Sin embargo, la familia del también estudiante indicó en Mañana Express que “en ningún momento, sacó el arma de fuego para atentar contra la vida” de su compañera y señaló:

“En el colegio en el que él está, actualmente, se han venido presentando una serie de hechos, como el consumo de drogas y hurto a personas. No hace mucho tuve conocimiento de un caso en el que a una profesora del plantel los estudiantes del mismo colegio le robaron el celular. Hace un tiempo falleció en la casa el propietario del arma y creemos que él dedujo que el arma podría brindarle algún tipo de seguridad”.