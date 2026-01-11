Limitación programada de gas se levanta tras concluir trabajaos correctivos en la SPEC Cartagena

El domingo 1 de noviembre el Ministerio de Minas y Energía levantó el racionamiento programado de gas natural desde el pasado 27 de octubre, por una condición técnica presentada en la infraestructura de regasificación SPEC de Cartagena.

La medida fue adoptada “para administrar la disponibilidad del combustible durante los trabajos correctivos en la terminal de regasificación de Cartagena”.

Sin embargo, la SPEC informó que sobre las 10:00 de la noche del sábado 31 de octubre habían concluido los “trabajos correctivos” que venían adelantándose “en uno de los cuatro trenes de regasificación” y que, según se dijo en un principio, podrían tardar entre siete y ocho días.

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Terminal recuperó su capacidad disponible de 533 millones de pies cúbicos:

“La medida de racionamiento” establecía “prioridades de suministro para proteger la demanda esencial y atender los requerimientos de generación térmica y de las actividades industriales vinculadas al transporte de crudo destinado a refinación”.

Primero sería atendida la demanda esencial, seguida la generación térmica, las actividades industriales necesarias para el transporte de crudo y, finalmente, los demás usuarios.

Y es que, en medio de los trabajos correctivos la terminal operó con una capacidad máxima de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día. Sin embargo, en las últimas horas recuperó su capacidad disponible de 533 millones de pies cúbicos por día.

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No se registraron afectaciones de la demanda esencial de gas natural durante los trabajos correctivos:

De acuerdo con la cartera de Minas y Energía, “se garantizó el abastecimiento de la demanda esencial de gas natural, que comprende hogares, hospitales, colegios y demás usuarios prioritarios”, durante la contingencia.

Superado el problema en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación fueron retomadas las condiciones ordinarias de abastecimiento y comercialización de gas natural.