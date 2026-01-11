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Bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó dejó siete muertos y tres capturados, dice el Gobierno

Las investigaciones continúan para establecer plenamente la identidad de todos los fallecidos y determinar el alcance del golpe.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
02:21 p. m.
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra un campamento del Clan del Golfo en zona rural de Nóvita, Chocó, dejó como resultado siete presuntos integrantes de esa organización muertos y tres más capturados tras resultar heridos durante la operación.

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Las imágenes conocidas en las últimas horas muestran el estado en que quedó el área intervenida luego de que un avión Kfir de la Fuerza Aérea lanzara un explosivo de alto impacto sobre el campamento identificado por labores de inteligencia. Posteriormente, tropas desplegadas por tierra y aire ingresaron al lugar para verificar los resultados de la ofensiva militar, ordenada por el Gobierno nacional.

Alias Canoso era el principal objetivo

De acuerdo con información de inteligencia militar, el principal objetivo de la operación era Jason Arley García, conocido con el alias de “Canoso”, señalado como máximo cabecilla de una estructura del Clan del Golfo con injerencia en el Pacífico colombiano.

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Según el balance entregado por las autoridades, entre los siete integrantes abatidos se encontrarían alias Canoso y quien sería el tercero al mando de esa organización criminal. Las investigaciones continúan para establecer plenamente la identidad de todos los fallecidos y determinar el alcance del golpe contra la estructura ilegal.

Incautan armamento y continúan operaciones en la zona

Durante las labores posteriores al bombardeo, los uniformados hallaron armamento de largo alcance, entre ellos varios fusiles de alta precisión que, según las autoridades, eran utilizados por integrantes del grupo armado.

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Además, tres presuntos miembros del Clan del Golfo fueron capturados después de resultar heridos en medio de la operación militar. Las Fuerzas Militares mantienen operaciones de consolidación y control territorial en la zona rural de Nóvita con el fin de garantizar la seguridad de la población y evitar una posible reorganización de la estructura criminal en esa región del Chocó.

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