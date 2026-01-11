Tembló en Colombia HOY 1 de noviembre: estos han sido los últimos movimientos telúricos

Desde las 6:07 de la mañana de este 1 de noviembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores.

¿Dónde han sido? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 1 de noviembre de 2026

1:08 p.m.

Epicentro: Sandoná, Nariño.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de La Florida (Nariño), a 7 de Nariño (Nariño) y a 9 de Consacá (Nariño).

¿Cuáles han sido los otros recientes temblores que se han sentido en Colombia hoy 1 de noviembre de 2026?

6:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

6:24 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 76 kilómetros de Juradó (Chocó), a 130 de Puento Indio (Panamá) y a 134 de Bahía Solano (Chocó).

7:47 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Roncesvalles (Tolima).

7:51 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

8:20 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

10:23 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego De Ubaté (Cundinamarca).

1:04 p.m.

Epicentro: Sandoná, Nariño.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de La Florida (Nariño), a 6 de Nariño (Nariño) y a 9 de Consacá (Nariño).