Joven señalado del crimen de una niña en La Guajira habría sido linchado y asesinado en una zona boscosa

En el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, hay consternación por el asesinato de una niña de 3 años que había sido reportada como desaparecida el miércoles 10 de diciembre.

La búsqueda, que se extendió durante alrededor de ocho horas, movilizó a familiares, vecinos y autoridades, quienes recorrieron áreas boscosas, patios, viviendas colindantes y distintos puntos del corregimiento.

Pero mientras aún se asimilaba el hallazgo del cuerpo de la pequeña en una bolsa, el adolescente señalado como sospechoso habría sido agredido por varias personas, quienes presuntamente lo lincharon y lo mataron en una zona boscosa.

Para este viernes 12 de diciembre, en una vivienda humilde del barrio El Vivero, la familia se preparaba para festejar el grado de preescolar de la niña.

Una carpa y varias sillas habían sido instaladas para recibir a amigos y vecinos. Sin embargo, ese mismo espacio ahora está dispuesto para esperar el cuerpo de la menor, no para aplaudirla, sino para despedirla.

Entre el dolor, su abuela, Enilce Domínguez, recordó los planes que tenía la pequeña:

Ay sí, mi 'pelaita', mañana iba a recibir su gradito y ya la mamá la había matriculado, ayer la matriculó en la mañana para el colegio.

Tras la desaparición de la menor, la búsqueda se desplegó de inmediato. En ese operativo participaron familiares directos, habitantes del corregimiento y uniformados que rastrearon distintos puntos del área.

El recorrido se extendió por zonas boscosas, solares, viviendas cercanas y senderos alrededor de la casa de la familia.

Pero finalmente, el hallazgo se produjo en una vivienda ubicada a solo 50 o 60 metros del hogar de la niña. Allí, dentro de un saco, la comunidad encontró su cuerpo.

Ese inmueble, según testimonios recogidos en el sector, era utilizado como hospedaje por el adolescente que los habitantes señalan como el responsable del crimen.

Lincharon al presunto asesino de una niña de 3 años en La Guajira

A partir de ese momento, surgieron las versiones sobre lo que habría ocurrido con el joven. Los residentes del área indicaron que, tras encontrar el cuerpo de la menor, un grupo de personas habría buscado al adolescente, lo sacó de la zona donde se escondía y lo trasladó a un área boscosa, donde presuntamente fue golpeado y asesinado.

Mientras tanto, la familia de la niña continúa esperando que Medicina Legal entregue el cuerpo de la menor.

La abuela de la pequeña también afirmó que no conocía al señalado:

Ni lo conocía, ahora es que me dicen que la dueña de la casa le dio posada unos días.

De momento, las autoridades confirmaron que deberán investigar no solo el asesinato de la menor, sino también esclarecer qué ocurrió con el adolescente señalado.