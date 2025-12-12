"Junior es favorito; tienen mayor responsabilidad": Lucas González

El fútbol profesional colombiano conocerá este viernes 12 de diciembre el primer capítulo de la serie que definirá al campeón del segundo semestre de 2025. Junior de Barranquilla recibirá en el estadio Metropolitano a Deportes Tolima en el duelo de ida de la gran final, un compromiso que se disputará a partir de las 8:00 p.m. y que promete un ambiente vibrante, con dos equipos que llegan en momentos muy diferentes, pero con la misma ambición: alzar el título.

En la previa del encuentro, ambos clubes atendieron a los medios de comunicación y ofrecieron detalles sobre cómo afrontarán el reto más importante del semestre. La atención se centró especialmente en las declaraciones de Lucas González, director técnico del Tolima, quien analizó con sinceridad el panorama competitivo entre ambas instituciones.

Tolima reconoce el favoritismo de Junior por inversión y estructura

Durante la rueda de prensa, González no dudó en señalar que, por lógica financiera y estructura deportiva, el Junior parte como favorito en la serie. El estratega explicó que la diferencia de presupuesto influye directamente en la conformación de las plantillas y en la capacidad de fichar jugadores que marcan diferencias en instancias decisivas.

“Por supuesto. Los equipos de fútbol se hacen con presupuesto; en este caso Junior tiene un presupuesto superior a nosotros. Seguramente hay jugadores que ellos fichan y que nosotros quisiéramos fichar y que se salen del presupuesto nuestro. Simplemente por sentido común ellos tendrían más responsabilidad de ganar y de ser favoritos”, afirmó el entrenador.

Sin embargo, González recalcó que el fútbol conserva su esencia impredecible y que la identidad colectiva del Tolima puede equilibrar o incluso superar la diferencia económica: “Afortunadamente, porque sino el fútbol no sería tan bonito como es, cuando un equipo juega bien al fútbol y reconoce cómo comportarse en equipo, puede contrarrestar y superar a equipos con presupuestos mayores”.

La misión de ganar: más allá del ‘como sea’

El técnico también fue consultado sobre la frase usual en finales: ganar “como sea”. González explicó que, aunque todos desean triunfar, la forma de lograrlo no es un camino tan simple. Para él, la clave está en llevar las probabilidades al propio favor a través del juego, aunque incluso así no haya garantías absolutas.

“Las finales las queremos ganar todos, como todos los partidos, solo que las finales tienen más consecuencias. Yo quiero ganar como sea, el problema es cómo es ese ‘como sea’. Si yo supiera cómo es ganar como sea, con tal de ganar también voy a intentar ganar como sea. Este juego es complejo, es un juego que se basa en probabilidades y lo que intentamos nosotros es intentar que las probabilidades caigan de nuestro lado, pero así hagas las cosas bien puedes perder o puedes empatar”, puntualizó.

El balón rodará a las 8:00 p.m. en el Metropolitano, y desde ese instante comenzará a escribirse un nuevo capítulo de la historia reciente del FPC, con dos equipos que llegan decididos a imponer condiciones y acercarse al anhelado título.