Llamadas fantasma: recomendaciones para no caer en esta peligrosa estafa

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá ha emitido una contundente advertencia a la ciudadanía sobre una creciente y sigilosa modalidad de ciberdelincuencia conocida como las "llamadas fantasma".

Miles de bogotanos han reportado recibir llamadas de números desconocidos o inusuales donde, al contestar, no se escucha a nadie o la comunicación se corta de manera abrupta. Lejos de ser un simple error técnico o una broma inofensiva, las autoridades explican que este silencio es el primer paso de un sofisticado plan de estafa.

Según las explicaciones de la Secretaría, estas llamadas son el anzuelo de los llamados 'call center' criminales que operan desde la sombra, utilizando sistemas automatizados para marcar números telefónicos al azar.

¿Qué hay detrás de estas llamadas fantasma?

El objetivo principal de estos sistemas, según los expertos en seguridad digital, es realizar un "barrido" o una prueba masiva: con solo descolgar, la persona le confirma al sistema que esa línea telefónica está activa y es usada con regularidad.

Una vez que los criminales logran determinar una lista de números de teléfono activos, la línea entra en una segunda fase delictiva, más elaborada y peligrosa. La línea activa es marcada por estafadores con intenciones de fraude, quienes se hacen pasar por empleados de entidades bancarias, empresas de servicios públicos o incluso funcionarios de instituciones oficiales.

El riesgo se incrementa porque la información recolectada de la fase silenciosa puede ser utilizada para futuros fraudes, como el robo de datos personales o financieros. Los delincuentes, al saber que la línea está activa, intentan engañar al receptor para que suministre información sensible, como contraseñas, códigos de verificación o números de tarjetas de crédito.

Una de las tácticas más recientes, y sobre la cual las autoridades han hecho especial énfasis, es el uso de grabaciones o asistentes automatizados para incitar al usuario a dar respuestas afirmativas como “sí”, “de acuerdo” o “claro”.

Estos audios, posteriormente manipulados, pueden ser usados como prueba de consentimiento en transacciones o trámites fraudulentos, vaciando cuentas bancarias en cuestión de segundos.

Ante este panorama, las autoridades distritales han emitido recomendaciones claras y urgentes para la ciudadanía. La principal es no suministrar información personal ni financiera por teléfono bajo ninguna circunstancia, incluso si la persona al otro lado de la línea asegura pertenecer a una entidad conocida.