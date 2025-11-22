Preocupante radiografía sobre personas que intentan quitarse la vida en Bogotá: más de 40 llamadas por día

La noche del lunes 17 de noviembre reveló la magnitud de una crisis de salud mental que atraviesa Bogotá. A las 10:30 p.m., una llamada al 123 alertó sobre un joven de 25 años en lo alto del puente 21 Ángeles de Suba, decidido a quitarse la vida.

Las cámaras registraron cómo la patrulla de vigilancia llegó escaleras arriba para encontrarlo emocionalmente desbordado. Menos de media hora después, en la misma localidad, una mujer de 35 años se lanzó desde el sexto piso de un edificio.

La llamada oportuna impidió que uno de los casos se concretara

“Específicamente en este puente encontramos al ciudadano de 25 años que se encontraba afectado emocionalmente por problemas personales con la mamá de su hijo que ya hace dos meses no había podido ver”, explicaron las autoridades.

Gracias a la respuesta rápida, el joven recibió atención médica y psicológica. En este momento se encuentra estable. Sin embargo, para la mujer del segundo caso no hubo llamada a tiempo y el desenlace fue fatal.

Estos dos casos en una misma noche reflejan una emergencia creciente en la capital colombiana. Durante noviembre de 2025, la línea 123 recibió 929 reportes por intentos de suicidio, lo que representa un promedio de 47 alertas diarias. En lo corrido del año, las llamadas por esta causa suman más de 15.100, evidenciando un incremento significativo respecto al año anterior.

¿Cuáles son las localidades con más casos?

“En un comparativo con el año 2024, pues ya hemos recibido más de 1.931 casos de más donde los ciudadanos informan que estas personas necesitan ayuda y se requiere esta atención oportuna médica y psicológica”, explicó la Jefe Centro C4 de la Policía de Bogotá, teniente Elizabeth Erazo.

Las localidades más afectadas son Kennedy, Suba, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar, zonas que concentran la mayor cantidad de situaciones críticas reportadas. Estas cifras revelan patrones geográficos que podrían orientar estrategias de prevención más focalizadas.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que pueda identificar, reconocer y alertar sobre estos casos. La detección temprana y la comunicación oportuna se convierten en herramientas fundamentales para salvar vidas. Cada llamada al 123 puede activar un protocolo de atención que incluye respuesta inmediata de patrullas especializadas y equipos de salud mental.