CANAL RCN
Colombia

Así fue la llegada de 50 hombres de las Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Valle del Cauca

Con la llegada de este pie de fuerza, la Fuerza Pública busca garantizar la seguridad y tranquilidad en el departamento.

Foto: X @alejoeder

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
05:06 p. m.
En la noche de este domingo 24 de agosto, 50 hombres de las Fuerzas Especiales llegaron a Cali para reforzar la seguridad y contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales en el departamento.

“Un grupo élite de nuestras Fuerzas Militares vienen para ayudarnos a capturar a los terroristas de la Jaime Martínez, responsables de los recientes ataques contra los caleños. Trabajaremos en coordinación con la Policía Metropolitana Santiago de Cali y el bloque de búsqueda que ya ha venido desmantelando esta banda criminal”, informó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en su cuenta de X.

El Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEAU) está conformado por miembros del Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Los uniformados que lo conforman fueron entrenados para misiones en escenarios urbanos, rescate de rehenes, operaciones contra el secuestro y acciones de alto riesgo que necesitan acciones inmediatas.

El consejo de seguridad en Valle del Cauca

Luego del atentado contra la Escuela Marco Fidel Suárez en el que un camión explosivo dejó 78 personas lesionadas y al menos 19 muertos el pasado 21 de agosto, se desarrolló un Consejo de Seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quienes como parte de los compromisos adquiridos enviaron este refuerzo al departamento.

Los comandos buscan neutralizar y expulsar el cartel de 'Carlos Patiño' en Valle del Cauca

Por su parte, el ministro Pedro Sánchez destacó que el grupo élite fue la “punta de lanza para neutralizar y expulsar la amenaza narcocriminal del cartel ´Carlos Patiño’ en el municipio de El Plateado y Argelia, Cauca, en octubre de 2024” y afirmó que este refuerzo busca garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad caleña.

