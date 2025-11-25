CANAL RCN
Lluvias en Tolima dejan un muerto en Ibagué y 19 municipios bajo alerta

El Ideam no descarta nuevos movimientos de tierra o crecientes por la segunda temporada invernal del 2025.

noviembre 25 de 2025
10:27 a. m.
Los habitantes del departamento del Tolima lo están perdiendo todo por cuenta de las lluvias. En videos, que —más bien— parecen llamados de auxilio, han compartido el estado actual de sus viviendas, muchas de ellas reducidas a escombros.

De momento, se han registrado afectaciones en 10 municipios y la muerte de una mujer en el barrio San Isidro de Ibagué durante un deslizamiento de tierra. El pronóstico del Ideam es desalentador.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Colombia se enfrenta a la segunda temporada de lluvias del 2025, que inició a mediados de septiembre y podría extenderse hasta el fin de año.

Precipitaciones por encima del promedio se esperan en las regiones Pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre) y Andina (Caquetá, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Boyacá, Huila, Santander, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Putumayo y Tolima).

19 municipios se encuentran en alerta:

De acuerdo con la Gobernación del Tolima, ocho municipios se encuentran en alerta roja y otros once en alerta amarilla. El Ideam no descarta nuevos movimientos de tierra o crecientes que puedan generar una alerta en el departamento.

“Todo se quedó ahí, todo lo perdimos, pero lo más importante… Dios nos regaló la vida”, indicó con resignación una de las víctimas. “7:30 de la noche, por las fuertes lluvias, mi casa desapareció. Gracias a Dios pudimos salir con vida, gracias a Dios hoy podemos contar la historia”, recordaba otro damnificado.

En respuesta a su llamado y el de otras familias, las autoridades activaron un plan de contingencia y enviaron equipos de emergencia a las zonas afectadas para ayudar a quien pueda necesitarlo y prevenir posibles accidentes.

Días antes, inundaciones, caídas de árboles y daños a la infraestructura, incluso, del aeropuerto se registraron por las fuertes lluvias en Cundinamarca, departamento vecino al golpeado Tolima.

