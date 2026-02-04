Lo que dejó el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, arrojó resultados concretos en materia de seguridad binacional y cooperación militar, según confirmó el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, en declaraciones a Noticias RCN.

RELACIONADO Colombia y Estados Unidos invitan a Venezuela a integrarse a nueva ofensiva contra el narcotráfico

Durante la reunión, Trump expresó su preocupación por los ataques con drones a la fuerza pública colombiana, un tema que ha escalado en las últimas semanas.

Cambio de tono en Petro y repercusiones políticas

Óscar Ortiz, candidato al Senado por el partido Verde Oxígeno, señaló que "el pacto de la Picota sufre un golpe fuerte" con este acercamiento, particularmente en momentos de campaña electoral. Ortiz agregó que "el propósito de Petro desde que lo saquen de la Lista Clinton parece que conecta ese interés personal en parte con el interés público".

RELACIONADO Así fue la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en Washington

Por su parte, Camilo Enciso, candidato a la Cámara por Bogotá, destacó la resiliencia de las relaciones diplomáticas entre ambos países. "Estados Unidos entiende y diferencia que una cosa es Gustavo Petro y su administración y otra cosa es Colombia", afirmó Enciso. El analista agregó que el mandatario colombiano "llega domado, domesticado, que tiene con la Lista Clinton una espada de Damocles sobre su cuello".

El encuentro evidenció un cambio de tono del presidente Petro, quien asistió sin la retórica antimperialista que caracterizó sus anteriores apariciones internacionales. Trump obsequió a Petro un ejemplar de su libro "El arte de hacer un trato", en lo que analistas interpretan como señal de las condiciones de negociación establecidas.

RELACIONADO Las primeras imágenes de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Acuerdos militares y críticas por ausencia presidencial

El congresista republicano Bernie Moreno, de ascendencia colombiana, manifestó en redes sociales: "Esperamos colaborar con la administración Petro durante sus últimos meses en el cargo. Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas".

Sin embargo, la reunión se desarrolló mientras Colombia enfrenta una crisis por invierno que ha afectado diversos departamentos. Enciso criticó la ausencia presidencial: "Es muy grave que el presidente, a pesar de que sabemos que estuvo en la agenda de Estados Unidos, todavía no esté acá atendiendo directamente la crisis".

El encuentro, que inicialmente generó tensión por el incidente de los vuelos de deportación, concluyó con acuerdos de cooperación militar y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas naciones, vitales para sectores como el floricultor y bananero colombiano.