CANAL RCN
Colombia

Los 11 congresistas que se posesionaron durante el receso legislativo de Senado y Cámara

El debate se centra en la pertinencia ética de juramentar en medio de un receso, cuando la labor parlamentaria se encuentra suspendida.

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Noticias RCN

julio 02 de 2026
09:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante el receso legislativo, once congresistas se posesionaron en Senado y Cámara para ocupar las curules dejadas por quienes renunciaron a sus partidos políticos.

Cambio Radical se declara partido de Gobierno de De la Espriella: se suma al Centro Democrático
RELACIONADO

Cambio Radical se declara partido de Gobierno de De la Espriella: se suma al Centro Democrático

Aunque no hay sesiones extraordinarias convocadas, los nuevos parlamentarios estarán en funciones hasta el próximo 20 de julio, día en que se instala el nuevo Congreso de la República.

La decisión ha generado debate: pese a que no tendrán que asistir ni participar en debates, recibirán la remuneración correspondiente a su tiempo en el Legislativo. En total, percibirán el pago proporcional a 20 días de trabajo, además de los recursos destinados al funcionamiento de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptan sus curules en el Senado y Cámara
RELACIONADO

Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptan sus curules en el Senado y Cámara

Juramentación en Senado y Cámara

En el Senado se posesionaron César Lorduy (Cambio Radical), Arley Gómez (Alianza Verde) y Ubeimar Delgado (Partido Conservador).

En la Cámara de Representantes, el 1 de julio juraron:

  • Sol María Liñán Pana (Colombia Justa Libres), en reemplazo de Carlos Felipe Quintero.
    Rodrigo Ardila Vargas (Partido Liberal), en reemplazo de Julián Peinado.
  • Eduardo Andrés Zúñiga (Cambio Radical), en reemplazo de Bayardo Betancourt.
  • Reinaldo Velásquez (Partido Liberal), en reemplazo de Carlos Ardila.

El 27 de junio se posesionaron:

  • Shirley Nohemí Hernández (Cambio Radical), en reemplazo de Jairo Cristo.
  • Jhon Fredy Pimentel (Partido de la U), tras la salida de Julián López.
  • Liza Marie Barrientos Gómez (Cambio Radical), en reemplazo de Javier Alexander Sánchez.
  • Germán Tiberio Ojeda Pedraza (Alianza Verde), en reemplazo de Wilmer Castellanos.

Debate por costos y ética

Actualmente, cada congresista recibe una asignación mensual de $51.512.447, además de recursos equivalentes a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para financiar sus UTL.

Abelardo de la Espriella dialogó con Isaac Herzog sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel
RELACIONADO

Abelardo de la Espriella dialogó con Isaac Herzog sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel

Aunque los nuevos parlamentarios defienden que su presencia permitirá adelantar gestiones en favor de sus regiones, sectores críticos cuestionan el impacto económico de pagar salarios y beneficios por un periodo en el que no habrá actividad legislativa.

El debate se centra en la pertinencia ética de juramentar en medio de un receso, cuando la labor parlamentaria se encuentra suspendida, y en el costo que representa para las finanzas públicas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alcaldía de Bogotá

Alcalde de Bogotá convoca a más voluntarios en puntos de acopio para enviar ayudas a Venezuela

Asesinatos en Colombia

Asesinan a comerciante víctima de extorsión en Soledad: van 600 crímenes en Atlántico

Disidencias de las Farc

Confirman la muerte de alias Marlon a manos de un francotirador: video habría sido alterado

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴Colombia vs. Ghana, dieciseisavos del Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia enfrenta este viernes 3 de julio a Ghana por los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026.

Viral

“No nos representa”: mexicanos rechazan la conducta de la hincha que lanzó bebida a ecuatoriano en México

El hecho ha sido fuertemente criticado por cientos de fanáticos tras el reciente partido entre México y Ecuador en la Copa del Mundo 2026.

Invima

Proteínas, creatinas, preentrenos, colágenos: Invima emitió alerta por decenas de suplementos

Estados Unidos

Ola de calor sofocante golpea a Estados Unidos en vísperas del 4 de julio

Dólar

Dólar por debajo de $3.400: quiénes ganan y quiénes pierden con la caída de la divisa