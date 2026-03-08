Imágenes inéditas muestran quién escoltó el camión bomba del atentado en Cúcuta

Las investigaciones por el atentado terrorista contra el comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, continúan avanzando con nuevas evidencias que serían clave para las autoridades.

Entre las nuevas pruebas conocidas aparecen grabaciones de cámaras de seguridad que muestran el recorrido del camión utilizado para transportar los explosivos y la presencia de un motociclista que, al parecer, habría acompañado el vehículo antes de la detonación.

El ataque dejó un saldo de 14 personas heridas, entre ellas 11 uniformados de la Policía Nacional. Las explosiones destruyeron parte de los alojamientos utilizados por integrantes de los grupos de Carabineros y Antinarcóticos, además de ocasionar graves afectaciones materiales en edificaciones cercanas.

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Detalles del recorrido del camión bomba en Cúcuta

Las imágenes fueron obtenidas en la zona donde ocurrió el ataque y ahora hacen parte del material analizado por los investigadores para establecer la participación de los responsables en uno de los hechos violentos que alteró la tranquilidad de la capital de Norte de Santander durante la madrugada del sábado.

De acuerdo con la información conocida, el camión estaba acondicionado para transportar los artefactos explosivos ocultos entre bultos de papa y zanahoria. El vehículo fue abandonado frente a una entidad bancaria y un concesionario de vehículos, muy cerca de las instalaciones del comando de Policía.

Las cámaras registraron que el reloj marcaba las 3:18 de la madrugada cuando el automotor quedó estacionado en el lugar. Minutos después se produjeron 16 detonaciones que causaron graves daños en la infraestructura policial, viviendas cercanas y establecimientos comerciales.

¿Quién es el hombre que escoltó al camión bomba en Cúcuta?

Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es la presencia de un hombre que se movilizaba en motocicleta y que fue captado por diferentes cámaras de seguridad mientras acompañaba el recorrido del camión.

Según la información preliminar, el motociclista habría cumplido funciones de escolta del vehículo antes de que fuera dejado en el sitio donde ocurrió el atentado.

Esa evidencia ahora hace parte de las labores de inteligencia para identificar a todos los involucrados en la planeación y ejecución del ataque.

Las autoridades continúan revisando los registros audiovisuales disponibles con el propósito de reconstruir cada movimiento realizado antes de la explosión y determinar las rutas utilizadas por quienes participaron en el atentado.

Los daños también alcanzaron a la urbanización Tasajero y a varios establecimientos comerciales del sector. Uno de los más afectados fue un concesionario de vehículos, cuyas pérdidas económicas fueron estimadas en cerca de 6.000 millones de pesos.