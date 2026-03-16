Pareja extranjera quedó sin boda a menos de 24 horas del “sí” en Santa Marta: el lugar canceló el evento con todo pagado

Lo que debía ser uno de los días más importantes de sus vidas terminó convertido en una incertidumbre para una pareja de extranjeros que había elegido Santa Marta como destino para celebrar su matrimonio.

Atraídos por el encanto del Caribe colombiano y por la imagen de la ciudad como un destino ideal para bodas, los novios organizaron su ceremonia con anticipación.

Invitaron a amigos y familiares que viajaron desde distintos países para acompañarlos en ese momento especial.

Todo parecía estar listo. La locación estaba contratada, los pagos realizados y los invitados reunidos. Sin embargo, cuando faltaban menos de 24 horas para el evento, el lugar donde se realizaría la boda canceló la celebración.

Hotel canceló la boda de una pareja de extranjeros a 24 horas de que se realizara en Santa Marta

El novio, Ricardo Sánchez, relató que tras conocer la cancelación intentaron comunicarse con los responsables del lugar para obtener una explicación, pero no lograron recibir respuestas.

Duramos varias horas tratando de contactar a cualquier persona de administración y nadie fue capaz de dar la cara.

La situación generó aún más preocupación para la pareja, que había reunido a familiares y amigos provenientes de distintos países para asistir a la celebración. Así lo explicó Yana Lucera Bertetic, la novia afectada:

Imagínense, nosotros no somos de aquí. Juntamos a nuestros amigos y familiares de diferentes países.

¿Qué dice la empresa encargada de toda la realización de la boda?

La empresa encargada de la organización del matrimonio también resultó impactada por la decisión del lugar, pues según explicaron, todos los pagos se habían realizado conforme a lo establecido. Esto dijo Arlet Romero, empresaria de bodas encargada del evento:

Nosotros realizamos los pagos correspondientes como se debería hacer y llegamos el día del lugar a la boda, a la locación, y en ese momento nos dicen no pueden ingresar porque tienen problemas internos entre ellos.

Con los comprobantes en mano, los organizadores intentaron obtener respuestas en la locación, pero lo único que encontraron fueron explicaciones relacionadas con problemas internos entre quienes administraban el lugar.

Hotel se pronunció por la cancelación de la boda

Tras el escándalo y cuando la situación ya se había hecho pública, el hotel Wyndham Residence Santa Marta Aluna Beach emitió un comunicado oficial.

Nos encontramos tomando las acciones pertinentes para brindar todo el apoyo necesario a los novios, así como para contribuir a que dicho tercero asuma plena responsabilidad.

Mientras tanto, y ante la presión del tiempo, la agencia organizadora tuvo que iniciar una carrera contrarreloj para evitar que el matrimonio se cancelara por completo.

En pocas horas lograron trasladar la celebración a otra locación, lo que permitió que la boda finalmente se realizara.

Aunque la ceremonia pudo llevarse a cabo y la pareja logró casarse, el episodio dejó un trago amargo para los recién casados, quienes ya regresaron a su hogar.