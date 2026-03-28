¿Quién es la mujer que buscan por el atroz crimen del profesor Neill Cubides?

De forma reservada se realizó en Bogotá la audiencia de imputación de cargos contra cuatro personas capturadas por el homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido el pasado15 de enero.

Mientras tanto, las autoridades intensifican la búsqueda de una mujer identificada como Paula, señalada de perfilar y seleccionar a las víctimas de la organización criminal.

La Fiscalía judicializó a Arnold Esteban Páez Herrera, Álvaro Andrés Gómez Méndez, Andrés Chitiva Henao y Sergio David Vázquez Herrera por su presunta participación en el secuestro, hurto y posterior asesinato del funcionario de la Procuraduría y docente universitario.

La fiscal les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, todas las tres conductas agravadas. Ninguno de los capturados aceptó cargos.

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¿Quién es Paula, la mujer relacionada con el crimen del profesor Neill Cubides?

Las investigaciones ahora se centran en la búsqueda de Paula, quien según las autoridades habría cumplido un rol estratégico al identificar y seleccionar a las víctimas potenciales para la banda criminal.

Paralelamente, se intensifica la búsqueda del presunto líder de la organización, quien habría abandonado el territorio colombiano.

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Detalles estremecedores del ‘paseo millonario’ y asesinato del profesor Neill Cubides

Durante la audiencia, la Fiscalía entregó un relato detallado de cómo el profesor Cubides fue atacado dentro de un taxi por al menos dos hombres el 15 de enero.

Según la reconstrucción de los hechos, los agresores golpearon e hirieron a la víctima para obligarlo a entregar sus claves bancarias, y posteriormente lo asfixiaron.

El cuerpo fue trasladado a la vereda Los Laches, en la localidad de Usme, donde uno de los implicados lo incineró para borrar la evidencia del crimen.

Durante la madrugada, los responsables retiraron aproximadamente seis millones de pesos de las cuentas bancarias de la víctima y realizaron compras en el sur de la ciudad.

Estos movimientos financieros fueron clave para que la Dijín reconstruyera la ruta del crimen y ubicara a los sospechosos.