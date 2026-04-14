"10.000 millones por su cabeza": concejal Andrés Tobón denunció amenazas tras destapar escándalo en cárcel de Itagüí

El concejal de Medellín, Andrés Tobón denunció haber recibido delicadas amenazas tras hacer públicas denuncias sobre presuntas irregularidades en la cárcel de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

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El funcionario, conocido por sus constantes señalamientos contra actividades delictivas, se habría convertido en objetivo de intimidaciones después de revelar información sobre el irregular funcionamiento del centro penitenciario.

Tobón habría expuesto situaciones relacionadas con la operación de organizaciones criminales desde el interior del penal:

Esta gente está en la cárcel, pero siguen su mafia delinquiendo desde la cárcel.

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Las amenazas que habría recibido el concejal Andrés Tobón

Las amenazas contra el concejal Tobón se producen en un contexto donde se mencionan presuntos vínculos con el gobierno de Gustavo Petro.

Andrés Tobón se refirió a las más recientes amenazas que recibió tras destapar el escándalo de corrupción en la cárcel de Itagüí:

Me detuvo alguien en la calle, en el centro, y viene a decirme: doctor Tobón, cuídese mucho porque en el patio tal de Pedregal los pesebres están diciendo que por su cabeza ofrecen $10.000 millones y que están dispuestos a lo que sea.

Sobre las gestiones de paz promovidas desde el gobierno, indicó que "intenciones de paz no han tenido", sugiriendo escepticismo respecto a los resultados de dichas iniciativas.

En este contexto, Tobón habría manifestado su determinación de continuar con sus denuncias: "Esto no se va a trasladar a un escenario de quedarnos callados".

En posible riesgo estaría concejal que destapó escándalo en cárcel de Itagüí

La situación del concejal Tobón refleja los riesgos que enfrentan funcionarios públicos que exponen irregularidades relacionadas con el crimen organizado.

Las autoridades no habrían emitido pronunciamientos oficiales sobre las amenazas reportadas por el concejal, ni sobre las medidas de protección que podrían implementarse.