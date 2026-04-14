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"No me pidan perdón": dolorosa reacción de madre a condena de asesinos de su hijo de 6 años

Siete años después del crimen que conmocionó a Colombia, la justicia dicta una de las penas más altas por homicidio agravado.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
01:34 p. m.
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Dos hombres fueron condenados a 60 años de prisión tras ser hallados como responsables del asesinato de un niño de seis años de edad ocurrido en la Comuna 8 de Medellín, en un crimen que conmocionó al país en 2019.

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El 5 de agosto de ese año, Marlon fue reportado como desaparecido, provocando que la administración del alcalde Federico Gutiérrez ofreciera recompensas en su búsqueda. Sin embargo, el 14 de agosto de 2019 se confirmó el peor desenlace: el niño fue encontrado sin vida, después de ser sometido a vejámenes violentos.

Condena por homicidio agravado y sevicia

El fallo condenatorio establece que los dos adultos participaron directamente en el crimen, considerado de extrema crueldad. La pena de 60 años de cárcel corresponde a delitos como homicidio agravado, en concurso con otras conductas punibles asociadas a la sevicia ejercida contra la víctima.

En el proceso también se determinó la participación de dos adolescentes, quienes en su momento fueron judicializados bajo el sistema de responsabilidad penal para menores. Estos cumplieron medidas en centros especializados y actualmente se encuentran en libertad.

La reacción de la madre de Marlon

La madre del menor, Sandra Cuesta, reflejó el dolor que ha vivido durante estos años. “¿Y por qué me le hicieron eso a mi niño?” cuestionó. También expresó no siente deseos de venganza. “No siento como ese odio de decir que les voy a hacer un daño a ellos”.

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En medio del proceso, aseguró que el sufrimiento de su hijo lo percibió como propio. Además, dejó claro que no va a perdonar a los responsables del crimen. Y frente a la condena, dejó clara su postura definitiva: “La justicia divina, tarda, pero llega y ya les empezó a llegar".

No tengo nada más que decirles... que nunca me pidan perdón porque no se los voy a dar.

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