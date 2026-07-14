Capturan y piden en extradición a dos presuntos líderes de 'Los Chivos' en Medellín

La Alcaldía de Medellín informó sobre un nuevo golpe contra la estructura delincuencial 'Los Chivos', luego de que se materializara la captura con fines de extradición de Fabio Alberto Moreno Rendón, alias Mono, y se notificara la solicitud de extradición contra Daniel Suaza Ochoa, alias Menor, señalado como uno de los cabecillas de esta organización criminal.

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Ambos son requeridos por una corte de Estados Unidos por delitos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

La operación fue desarrollada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, la estructura tendría capacidad para procesar y traficar clorhidrato de cocaína desde laboratorios ubicados en inmediaciones de Medellín, utilizando rutas hacia La Guajira para posteriormente enviar la droga a Centroamérica y Estados Unidos.

¿Por qué son solicitados en extradición los presuntos cabecillas de Los Chivos?

Las autoridades sostienen que la organización mantenía conexiones con redes narcotraficantes de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, así como alianzas con estructuras criminales del Valle de Aburrá y el Clan del Golfo.

La Administración Distrital indicó que los dos hombres tendrían un papel relevante dentro de una estructura con influencia criminal en sectores de Belén y Altavista, relacionada no solo con la producción y exportación de cocaína, sino también con delitos como extorsión, secuestro, estafa, homicidio, microtráfico y presuntas actividades de lavado de activos derivadas del narcotráfico y otras economías ilegales.

¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre la operación contra 'Los Chivos'?

Durante la presentación del operativo, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que los capturados "no son delincuentes comunes" y afirmó que la Administración continuará las acciones contra las estructuras criminales que operan en Medellín. El mandatario también señaló que la vivienda de alias Menor en Altavista será objeto de un proceso de extinción de dominio.

Aspiro, como ya lo ha anunciado el presidente electo Abelardo de la Espriella, que eso va a ser un combate contra todas estas estructuras criminales.

Finalmente, la Alcaldía indicó que, tras la captura y la notificación con fines de extradición, continuarán los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros integrantes, redes financieras y conexiones nacionales e internacionales vinculadas con Los Chivos.