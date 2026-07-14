Fundación de rescate animal en Valledupar denunció amenazas y daños a sus instalaciones

Un nuevo hecho de intolerancia ha tomado como blanco a la fundación ‘Callejeritos Valledupar’, según denunció la red nacional de abogados Alegato Juristas en redes sociales.

En las imágenes, difundidas en Instagram, se observa como sujetos habrían dejado mensajes en las paredes de, al parecer, la fundación en donde se albergan perros y gatos rescatados.

Fundación en Valledupar denuncia amenazas

Según la publicación de Alegato, la red ‘Callejeritos Valledupar’ se encuentra siendo víctima de intimidaciones por medio de panfletos ofensivos y daños en su inmueble en un intento por presionar a los rescatistas de la fundación. Entre los mensajes que se logran observar en las paredes se leen mensajes como “Fuera del barrio, no queremos más perros”.

“Ninguna persona que salva animales debería vivir con miedo. La diferencia de opiniones jamás puede convertirse en amenazas o en actos que buscan silenciar a quienes protegen a los más vulnerables”, aseguraron los representantes legales.

Así mismo, se dio a conocer que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades mediante la denuncia correspondiente por los daños ocasionados a la fundación.

Por supuesto, ante esta situación varios rescatistas han solicitado a las autoridades el respectivo acompañamiento a las proteccionistas de la fundación, quienes también han manifestado su temor por la salud y protección de más de 60 animales que actualmente tienen bajo su cuidado.

Caballo es captado herido y arrastrando pesada carreta

Por otro lado, hay gran conmoción por el más reciente hecho captado en Santander de Quilichao en donde ciudadanos captaron a un caballo herido, quien se estaba viendo obligado a arrastrar una carreta llena de reciclaje.

Las imágenes han consternado a la ciudadanía, pues el animal cojeaba de sus patas traseras y un sujeto, encima de la carreta, era quien se estaba encargando de guiar el animal para que continuara con el arrastre.

El caso ya ha desatado pronunciamientos por parte de diferentes líderes animalistas en el país, quienes han solicitado a la Alcaldía de Santander de Quilichao hacer revisión inmediata de la situación para salvaguardar las condiciones de bienestar del equino.